Τα ευρήματα των ελεγκτών του ΔΕΟΣ της ΑΑΔΕ στο βενζινάδικο.

Στη σφράγιση πρατηρίου υγρών καυσίμων στην περιοχή του Βόλου για δύο χρόνια προχώρησε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), έπειτα από έλεγχο που αποκάλυψε την αποθήκευση εκατοντάδων λίτρων καυσίμων εκτός του προβλεπόμενου συστήματος παρακολούθησης εισροών - εκροών.

Η παράβαση διαπιστώθηκε από ελεγκτές του ΔΕΟΣ της ΑΑΔΕ, στο πλαίσιο στοχευμένων επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην αγορά καυσίμων.

Τα ευρήματα των ελεγκτών της ΑΑΔΕ στο βενζινάδικο

Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια του ελέγχου εντοπίστηκαν στους χώρους του πρατηρίου 15 δοχεία χωρητικότητας 20 λίτρων το καθένα, τα οποία περιείχαν συνολικά 290 λίτρα καυσίμου. Σύμφωνα με όσα δήλωσε η υπεύθυνη της επιχείρησης στους ελεγκτές, επρόκειτο για αμόλυβδη βενζίνη.

Επιπλέον, εντοπίστηκε ένα βαρέλι χωρητικότητας 180 λίτρων, στο οποίο ήταν αποθηκευμένα περίπου 50 λίτρα καυσίμου, που κατά δήλωση της υπεύθυνης ήταν πετρέλαιο θέρμανσης.

Όπως διαπιστώθηκε, το σύνολο των 340 λίτρων καυσίμων βρισκόταν σε μέσα αποθήκευσης που δεν ήταν συνδεδεμένα με το εγκατεστημένο σύστημα εισροών - εκροών του πρατηρίου. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα οι συγκεκριμένες ποσότητες να μην καταγράφονται ηλεκτρονικά και να μην υπόκεινται στην προβλεπόμενη παρακολούθηση.

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Πρόστιμο 150.000 ευρώ στην επιχείρηση

Πέραν της σφράγισης του πρατηρίου για χρονικό διάστημα δύο ετών, οι ελεγκτές προχώρησαν στη δέσμευση των δοχείων και του βαρελιού στα οποία ήταν αποθηκευμένα τα καύσιμα.

Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, ακολουθεί η επιβολή προστίμων συνολικού ύψους 150.000 ευρώ, καθώς και η ενεργοποίηση των προβλεπόμενων μέτρων για τη διακοπή της τροφοδοσίας τόσο του συγκεκριμένου πρατηρίου όσο και άλλων πρατηρίων που συνδέονται με αυτό.

Παράλληλα, προβλέπεται η δημοσιοποίηση των στοιχείων της επιχείρησης, ενώ η αρμόδια υπηρεσία της ΑΑΔΕ δρομολογεί τις διαδικασίες για την απάντληση των καυσίμων.