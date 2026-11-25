Συγκινήθηκε η ηθοποιός μιλώντας για τα παιδιά της.

Καλεσμένη στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι» βρέθηκε το πρωί της Τετάρτης 25 Νοεμβρίου, η Ευαγγελία Συριοπούλου, όπου παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στη Σίσσυ Χρηστίδου και τους συνεργάτες της.

Η γνωστή ηθοποιός, που φέτος πρωταγωνιστεί στην σειρά του MEGA «Σύγκρουση» κατά τη διάρκεια της συζήτησης αναφέρθηκε στην προσωπική της καριέρα, αλλά και στη ζωή της, εστιάζοντας κυρίως στην οικογένειά της, τον σύζυγό της και τα παιδιά της.

Πιο συγκεκριμένα, όταν η Ευαγγελία Συριοπούλου ρωτήθηκε για τη σχέση της με τον σύζυγό της, τόνισε ότι είναι ένας άνθρωπος με τον οποίο έχει μεγαλώσει και εξελιχθεί μαζί τους. Όπως μάλιστα, εξήγησε, η απόφαση να αποκτήσουν παιδιά ήρθε μετά από κάποια χρόνια, ενώ δεν επηρεάζεται η σχέση τους από τους διαφορετικούς κλάδους στους οποίους δραστηριοποιούνται επαγγελματικά.

Με αφορμή λοιπόν, τις ερωτήσεις που δέχθηκε, η Ευαγγελία Συριοπούλου, ανέφερε: «Σπουδάζαμε μαζί με τον άνδρα μου… Έχουμε κάνει πολλά πράγματα μαζί: μεγαλώσαμε μαζί, εξελιχθήκαμε μαζί και επιλέξαμε να είμαστε μαζί… Το ότι κάνουμε διαφορετικές δουλειές δεν σημαίνει ότι δεν ταιριάζουμε. Και εκείνος έχει πολύ μεγάλη κατανόηση σε εμένα και εγώ έχω κατανόηση σε εκείνον και στα όνειρά του. Να είναι ελεύθερο να πραγματοποιήσει ό,τι εκείνος επιθυμεί. Το ίδιο ισχύει και για εμένα. Είμαστε πολύ κοντά ο ένας στον άλλον».

Η συγκίνηση της Ευαγγελίας Συριοπούλου για τα παιδιά της

Σε άλλο σημείο της συζήτησης, η Ευαγγελία Συριοπούλου αναφέρθηκε στα παιδιά της, με τη συγκίνησή της να είναι φανερή.

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Η ηθοποιός με τον σύζυγό της έχουν αποκτήσει δύο αγόρια, πέντε και δύο ετών, αντίστοιχα.

«Είναι πέντε και δύο ετών. Μικρούλια. Δεν υπάρχει κανένας ρόλος στο σπίτι. Είμαστε και οι δύο, συνεργαζόμαστε πολύ ωραία, νομίζω ότι δίνουμε τον καλύτερό μας εαυτό κάθε μέρα και προσπαθούμε κάθε μέρα για το καλύτερο για τα παιδιά μας», ανέφερε η ηθοποιός.

Με αφορμή μάλιστα τη συζήτηση, η Ευαγγελία Συριοπούλου, αναφέρθηκε στις αξίες που θα ήθελε να δώσει στα παιδιά της μέσα από την ανατροφή τους, αποκαλύπτοντας παράλληλα τι είναι εκείνο που την ανησυχεί περισσότερο στο μεγάλωμά τους: «Με προβληματίζουν πολλά πράγματα… Η κοινωνία είναι δύσκολη. Και η ζωή είναι δύσκολη και πολύ όμορφη όμως. Θα προσπαθήσω να δώσω τις καλύτερες βάσεις για τα παιδιά μου. Να είναι καλοί άνθρωποι, να σέβονται όλους τους ανθρώπους, να τους δώσω φτερά να πετάξουν, να έχουν αυτοπεποίθηση… Είναι συγκινητικό να μιλάς για…», σημείωσε μεταξύ άλλων η ηθοποιός.

Τέλος, η ίδια, τόνισε ότι δεν έχει αισθανθεί τύψεις απέναντι στα παιδιά της, καθώς φροντίζει να περνάει ποιοτικό και ουσιαστικό χρόνο μαζί τους. Παράλληλα, εξήγησε ότι μέχρι στιγμής οι γιοι της δεν έχουν παρακολουθήσει κάποια δική της επαγγελματική δουλειά, σημειώνοντας ότι αυτό είναι δική της επιλογή:

«Δεν έχω νιώσει τύψεις, αλήθεια. Είμαι πολύ επάνω στα παιδιά μου. Μπορεί μία μαμά να είναι όλη μέρα και να είναι τόσο κουρασμένη που τελικά να μην είναι με τα παιδιά της. Εγώ, όταν έχω τον χρόνο μου είμαι 100% με τα παιδιά μου και μ’ αρέσει να δουλεύω, γίνομαι καλύτερος άνθρωπος μέσα σε αυτό. Νομίζω δίνω και ωραία πρότυπα, αλλά όταν είμαι εκεί, είμαι 100% στα παιδιά μου, δεν κάνω καμία έκπτωση. Έχω κάνει κάποια off, όταν ήμουν έγκυος, τον πρώτο χρόνο με ένα μωράκι, γιατί θέλω να είμαι με τα παιδιά. Μετά, όταν νιώσω ότι όλα έχουν μπει σε ένα πρόγραμμα είμαι εντάξει… Μέχρι στιγμής δεν έχω δυσκολευτεί με ερωτήσεις, ίσως επειδή είναι μικρούλια, πιστεύω θα δυσκολευτώ… Δεν πολύ συζητάω τι δουλειά κάνω, ξέρουν ότι είμαι ηθοποιός… Όλα θα έρθουν στην ώρα τους, όταν μεγαλώσουν και θελήσουν να με δουν, θα το κάνουν» κατέληξε η Ευαγγελία Συριοπούλου.

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