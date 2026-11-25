Η Σίσσυ Χρηστίδου μοιράστηκε φωτογραφίες στα social media.

Άρωμα Χριστουγέννων μύρισε το σπίτι της Σίσσυς Χρηστίδου, καθώς η γνωστή παρουσιάστρια στόλισε το χριστουγεννιάτικο δέντρο της έχοντας στο πλευρό της τον συνεργάτη και κουμπάρο της, Παύλο Σταματόπουλο.

Οι δύο παρουσιαστές και φίλοι, συναντήθηκαν στο σπίτι για να μπουν στο κλίμα της εορταστικής περιόδου, ενώ η Σίσσυ Χρηστίδου, μοιράστηκε και ορισμένες φωτογραφίες με τους διαδικτυακούς της φίλους.

Πιο συγκεκριμένα, το απόγευμα τη Τετάρτης 25 Νοεμβρίου, η παρουσιάστρια του Mega, δημοσίευσε μία ξεχωριστή ανάρτηση μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στα social media.

Στα στιγμιότυπα που μοιράστηκε, ποζάρει στο πλευρό του συνεργάτη της, κρατώντας στην αγκαλιά της το σκυλάκι της, ενώ από πίσω τους ξεπροβάλει το χριστουγεννιάτικο δέντρο: «Και του χρόνου με αγάπη και υγεία ρε παιδιά», έγραψε στη συνοδευτική λεζάντα.

{https://www.instagram.com/p/DgLCxkkCPaA/?hl=el&img_index=1}

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Η παρουσιάστρια, πριν από λίγες ημέρες, υποδέχθηκε στο πλατό την εκπομπή της τη νέα της συνεργάτιδα Μαίρη Αργυριάδου, με την οποία είχαν δουλέψει μαζί και στο παρελθόν.

Μάλιστα, την περασμένη Παρασκευή, έγινε και επίσημα γνωστή η αποχώρηση του Νίκου Συρίγου από την εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι».