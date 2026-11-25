Από την πρώτη επέμβαση το 2006 στις διεθνείς πρωτιές, επόμενος ορίζοντας η τηλερομποτική και η Τεχνητή Νοημοσύνη.

Πάνω από 15.000 ρομποτικές επεμβάσεις και επενδύσεις κοντά στα 40 εκατ. ευρώ στη ρομποτική τεχνολογία είναι ο απολογισμός του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών είκοσι χρόνια μετά την εισαγωγή της ρομποτικής χειρουργικής στην Ελλάδα. Με διεθνείς πρωτιές, εκπαίδευση χειρουργών και εξαγωγή ελληνικής επιστημονικής τεχνογνωσίας, ο Όμιλος στρέφει πλέον το βλέμμα στην τηλερομποτική, στα μεγάλα δεδομένα και στην τεχνητή νοημοσύνη.

Ο Δρ. Βασίλης Γ. Αποστολόπουλος, Προέδρος Ομίλου Ιατρικού Αθηνών.

Η επέτειος γιορτάστηκε την Τρίτη 24 Νοεμβρίου, στο Ολυμπιακό Μουσείο Αθήνας. Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Υπουργός Υγείας κ. Άδωνις Γεωργιάδης, ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών κ. Γιώργος Πατούλης, ο Πρύτανης του ΕΚΠΑ κ. Γεράσιμος Σιάσος και ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής κ. Χρήστος Γώγος, ο οποίος εκπροσώπησε τον περιφερειάρχη Αττικής κ. Νίκο Χαρδαλιά. Στη συνέντευξη τύπου παρέστησαν επίσης χειρουργοί που πραγματοποιούν ρομποτικές επεμβάσεις και στελέχη του Ομίλου.

Η αφετηρία ήταν το 2006, όταν ο Δρ. Γεώργιος Β. Αποστολόπουλος, Ιδρυτής και Επίτιμος Πρόεδρος του Ομίλου, εισήγαγε στη χώρα το πρώτο ρομποτικό χειρουργικό σύστημα Da Vinci®. Η πρώτη επέμβαση πραγματοποιήθηκε στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών από τον Καθηγητή Κωνσταντίνο Μ. Κωνσταντινίδη και την ομάδα του. Ακολούθησαν διεθνείς πρωτιές και η ανάδειξη του Ομίλου σε κέντρο αναφοράς και εκπαίδευσης χειρουργών από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

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από αριστερά: Διευθύνων Σύμβουλος Ομίλου Ιατρικού Αθηνών, κ. Χρήστος Γ. Αποστολόπουλος, Ιδρυτής και Επίτιμος Πρόεδρος Ομίλου Ιατρικού Αθηνών, Δρ. Γεώργιος Β. Αποστολόπουλος, Πρόεδρος Ομίλου Ιατρικού Αθηνών, Δρ. Βασίλης Γ. Αποστολόπουλος

Σήμερα, ο Όμιλος διαθέτει τέσσερα συστήματα Da Vinci® σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Στον εξοπλισμό του περιλαμβάνονται επίσης δύο εξειδικευμένα συστήματα: το ROSA® Robotics για ρομποτική υποστήριξη ορθοπαιδικών επεμβάσεων και το ExcelsiusGPS® για ρομποτική υποστήριξη επεμβάσεων στη σπονδυλική στήλη. Τα συστήματα αυτά, σε συνδυασμό με την εξειδίκευση των ιατρικών ομάδων και τις σύγχρονες νοσοκομειακές υποδομές, υποστηρίζουν επεμβάσεις σε πολλές χειρουργικές ειδικότητες.

Από αριστερά: ο Υπουργός Υγείας, κ. Άδωνις Γεωργιάδης, ο Πρόεδρος του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών, Δρ. Βασίλης Γ. Αποστολόπουλος, η κα. Ρόη Αποστολοπούλου.

Για την πορεία της ρομποτικής χειρουργικής στην Ελλάδα, ο Πρόεδρος του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών, Δρ. Βασίλης Γ. Αποστολόπουλος, τόνισε: «Καταφέραμε να βάλουμε ουσιαστικά την Ελλάδα στην πρώτη γραμμή της παγκόσμιας ιατρικής, καινοτομώντας, ρισκάροντας, αλλά με πολύ μεγάλη, συστηματική και ομαδική δουλειά». Αναφερόμενος στη μεταφορά ελληνικής τεχνογνωσίας στο εξωτερικό, πρόσθεσε: «Μέσα από αυτή τη διαδικασία δημιουργήσαμε μια καινούρια πραγματικότητα για τον Όμιλό μας: την ιατρική χωρίς σύνορα. Η Ελλάδα μπήκε στον χάρτη αυτής της τεχνολογίας και απέκτησε ενεργό ρόλο στη μεταλαμπάδευσή της». Κλείνοντας, τόνισε ότι καθήκον του Ομίλου είναι «να λειτουργήσουμε θεσμικά, ως θεματοφύλακες της ελληνικής ιατρικής».

Από αριστερά: ο Πρύτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κ. Γεράσιμος Σιάσος, ο Καθηγητής Κωνσταντίνος Μ. Κωνσταντινίδης, Επιστημονικός Διευθυντής και Διευθυντής Τμήματος Γενικής, Λαπαροσκοπικής, Ογκολογικής και Ρομποτικής Χειρουργικής του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών, ο Πρόεδρος Ομίλου Ιατρικού Αθηνών, Δρ. Βασίλης Γ. Αποστολόπουλος

Ξεχωριστή στιγμή αποτέλεσε η τιμητική βράβευση του Καθ. Κωνσταντίνου Μ. Κωνσταντινίδη, Επιστημονικού Διευθυντή του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών, από τον Πρόεδρο του Ομίλου και τον Πρύτανη του ΕΚΠΑ, κ. Γεράσιμο Σιάσο, για τη συμβολή του στην εισαγωγή και εξέλιξη της ρομποτικής χειρουργικής στην Ελλάδα. Ο ίδιος σημείωσε: «Το σημαντικότερο, όμως, δεν είναι μόνο η τεχνολογική εξέλιξη. Είναι η εμπειρία που αποκτήθηκε, η γνώση που μεταδόθηκε και οι νέες γενιές χειρουργών που εκπαιδεύτηκαν και συνεχίζουν αυτή τη διαδρομή».

Απόσπασμα από την συνέντευξη τύπου για την συμπλήρωση 20 χρόνων από την εισαγωγή της Ρομποτικής Χειρουργικής στην Ελλάδα από τον Όμιλο Ιατρικού Αθηνών.

Τον πρωτοποριακό ρόλο του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών αναγνώρισε ο Υπουργός Υγείας, κ. Άδωνις Γεωργιάδης, αναφερόμενος στη διάδοση της ρομποτικής χειρουργικής τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα.

Με αφετηρία το μήνυμα «Το μέλλον είναι εδώ» το 2006, ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών περνά στην επόμενη ημέρα με την ίδια δέσμευση: «Το μέλλον θα εξακολουθήσει να παραμένει εδώ».