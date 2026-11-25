Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία εντάσσεται στη στρατηγική περαιτέρω ανάπτυξης της Alter Ego Media, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για τη διεύρυνση των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων και την αξιοποίηση νέων επενδυτικών ευκαιριών.

Την πρόθεσή της να προχωρήσει σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, με στόχο την άντληση κεφαλαίων της τάξεως των 40 εκατ. ευρώ, ανακοίνωσε η Alter Ego Media, επιδιώκοντας να ενισχύσει τη χρηματοδοτική της δυνατότητα και να επιταχύνει την υλοποίηση του επενδυτικού της σχεδιασμού.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, η αύξηση σχεδιάζεται να πραγματοποιηθεί με καταβολή μετρητών και έκδοση νέων μετοχών, μέσω διαδικασίας βιβλίου προσφορών, ενώ η διάθεσή τους θα πραγματοποιηθεί μέσω δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα. Οι νέες μετοχές πρόκειται να εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στη ρυθμιζόμενη αγορά του Euronext Athens, με τη διοίκηση να θέτει ως χρονικό ορίζοντα ολοκλήρωσης της διαδικασίας το τέλος του 2026, υπό την προϋπόθεση ότι οι επικρατούσες συνθήκες στις κεφαλαιαγορές θα επιτρέψουν την υλοποίηση του εγχειρήματος.

Τα κεφάλαια που αναμένεται να αντληθούν θα κατευθυνθούν στη χρηματοδότηση ενός ευρύτερου επενδυτικού προγράμματος, το οποίο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την πραγματοποίηση εξαγορών και την απόκτηση συμμετοχών σε άλλες επιχειρήσεις, την επένδυση σε παραγωγές οπτικοακουστικού περιεχομένου, καθώς και την απόκτηση δικαιωμάτων και στοιχείων διανοητικής ιδιοκτησίας (IP rights). Παράλληλα, σημαντικό σκέλος του σχεδιασμού αποτελεί η ανάπτυξη, επέκταση και αναβάθμιση των υφιστάμενων υποδομών και υπηρεσιών του ομίλου, με έμφαση στις επενδύσεις σε τεχνολογία, εγκαταστάσεις και χώρους πολιτισμού, θεαμάτων και ψυχαγωγίας.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία εντάσσεται στη στρατηγική περαιτέρω ανάπτυξης της Alter Ego Media, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για τη διεύρυνση των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων και την αξιοποίηση νέων επενδυτικών ευκαιριών. Η αναλυτική κατανομή των υπό άντληση κεφαλαίων αναμένεται να γνωστοποιηθεί σε μεταγενέστερο στάδιο.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο τρόπος με τον οποίο σχεδιάζεται να πραγματοποιηθεί η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, καθώς πρόθεση της διοίκησης είναι η κατάργηση των δικαιωμάτων προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων. Ωστόσο, προβλέπεται η εφαρμογή ειδικού μηχανισμού κατά προτεραιότητα κατανομής των νέων μετοχών στους υφιστάμενους μετόχους που θα επιλέξουν να συμμετάσχουν στη δημόσια προσφορά, με τους ακριβείς όρους να καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

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Η εταιρεία σκοπεύει, επίσης, να ορίσει ως συμβούλους και συντονιστές τοποθέτησης την Τράπεζα Πειραιώς και τη Euroxx Χρηματιστηριακή, χωρίς να αποκλείεται η συμμετοχή επιπλέον τοποθετούντων στο σχήμα. Η δημόσια προσφορά και η εισαγωγή των νέων μετοχών εξαιρούνται από την υποχρέωση δημοσίευσης ενημερωτικού δελτίου, βάσει των σχετικών διατάξεων του ευρωπαϊκού κανονιστικού πλαισίου. Θα δημοσιευθεί, εντούτοις, ειδικό πληροφοριακό έγγραφο, το οποίο θα κατατεθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και θα εξειδικεύει τη χρήση των αντληθέντων κεφαλαίων.

Σε ό,τι αφορά τη στάση του βασικού μετόχου της Alter Ego Media, ο Ευάγγελος Μαρινάκης, ο οποίος κατέχει άμεσα και έμμεσα περίπου το 74,6% των κοινών μετοχών μετά δικαιώματος ψήφου, έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον συμμετοχής στην αύξηση, εφόσον αυτή δεν καλυφθεί πλήρως από τους υπόλοιπους υφιστάμενους μετόχους ή νέους επενδυτές. Η συμμετοχή του δύναται να ανέλθει μέχρι το ποσό που αντιστοιχεί στο υφιστάμενο ποσοστό του στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας.

Με βάση τον ενδεικτικό στόχο άντλησης 40 εκατ. ευρώ, το συγκεκριμένο ποσό υπολογίζεται σε περίπου 29,84 εκατ. ευρώ, χωρίς αυτό να συνιστά δεσμευτική υποχρέωση καταβολής.

Η οριστική απόφαση για την πραγματοποίηση της αύξησης θα ληφθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Alter Ego Media, βάσει της εξουσιοδότησης που του χορηγήθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 17ης Ιουνίου 2025 και σύμφωνα με τις προβλέψεις του νόμου 4548/2018.