Υποχρεωτικές δράσεις ευαισθητοποίησης στα σχολεία για την Παγκόσμια Ημέρα Αναπηρίας, η εγκύκλιος του ΥΠΑΙΘΑ για τους μαθητές όλων των βαθμίδων

Την Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία, όλα τα σχολεία της χώρας καλούνται να διοργανώσουν δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, σύμφωνα με εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας.

Οι δράσεις θα πραγματοποιηθούν σε όλες τις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένων των σχολείων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης. Στόχος είναι η ενημέρωση των μαθητών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, η καταπολέμηση των στερεοτύπων και των προκαταλήψεων, καθώς και η καλλιέργεια του σεβασμού στη διαφορετικότητα και της αποδοχής όλων των παιδιών.

Στο πλαίσιο αυτό, τα σχολεία ενθαρρύνονται να οργανώσουν παιχνίδια, αθλητικές δραστηριότητες, καλλιτεχνικές εκδηλώσεις και κοινές δράσεις μεταξύ σχολείων γενικής και ειδικής αγωγής. Παράλληλα, θα παρουσιαστούν καλές πρακτικές συνεκπαίδευσης, ενώ μαθητές θα έχουν τη δυνατότητα να εκφραστούν μέσα από μουσικά, χορευτικά και θεατρικά δρώμενα, εικαστικές δημιουργίες, ποιήματα, αφίσες και βίντεο.

Πηγές του ΥΠΑΙΘΑ τόνισαν στο Dnews ότι σκοπός των δράσεων είναι να καταστεί σαφές ότι κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση, στη συμμετοχή και στην ισότιμη αντιμετώπιση. Η διαφορετικότητα δεν αποτελεί εμπόδιο, αλλά αναπόσπαστο κομμάτι μιας σχολικής κοινότητας που σέβεται και αγκαλιάζει όλους τους μαθητές. Μέσα από τις προτεινόμενες δράσεις, τα σχολεία αναδεικνύουν την αξία της συμπερίληψης και της αποδοχής, καλλιεργώντας στους μαθητές τον σεβασμό για τη διαφορετικότητα.

Δείτε την εγκύκλιο εδώ

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Τι θα γίνει με τα μαθήματα;

Aξίζει να σημειωθεί ότι την προσεχή Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου οι μαθητές θα δώσουν κανονικά το παρών στα σχολεία, θα τηρηθεί κατά γράμμα το πρωτόκολλο των απουσιών καθώς πρόκειται για μια καθ΄όλα σχολική μέρα. Σύμφωνα με το ΥΠΑΙΘΑ με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα ΑμεΑ δίνεται η δυνατότητα να αξιοποιηθούν σχολικές ώρες για να ευαισθητοποιηθεί η μαθητική κοινότητα για θέματα συμπερίληψης.

Η αξία της συμπερίληψης και της αποδοχής στα σχολεία

Μέσα από συζητήσεις, εκπαιδευτικές δραστηριότητες, βιωματικά παιχνίδια και δημιουργικές εργασίες, οι μαθητές όλων των βαθμίδων έχουν την ευκαιρία να προσεγγίσουν την έννοια της διαφορετικότητας, να κατανοήσουν τις δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία στην καθημερινότητά τους και να προβληματιστούν σχετικά με τη σημασία της ισότιμης συμμετοχής όλων στην εκπαίδευση και στην κοινωνική ζωή. Παράλληλα, αναδεικνύεται η ανάγκη να ξεπερνάμε στερεότυπα και προκαταλήψεις, να αποφεύγουμε κάθε μορφή αποκλεισμού και να δημιουργούμε ένα περιβάλλον όπου όλοι αισθάνονται ασφαλείς, αποδεκτοί και ισότιμα μέλη της ομάδας.

Εκπαιδευτικός μιλώντας στο Dnews τόνισε ότι «το σχολείο οφείλει να προσφέρει ίσες ευκαιρίες σε όλους τους μαθητές, αναγνωρίζοντας και αξιοποιώντας τις δυνατότητες του καθενός. Η συνεργασία, η αλληλοϋποστήριξη και η αποδοχή αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για τη δημιουργία μιας σχολικής κοινότητας χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς. Με πρωτοβουλίες σαν και αυτή την 3ης Δεκεμβρίου οι μαθητές μαθαίνουν έμπρακτα πως ένα πραγματικά δημοκρατικό και ανθρώπινο σχολείο είναι εκείνο στο οποίο κάθε παιδί έχει τη θέση του, ακούγεται η φωνή του, αναγνωρίζεται η αξία του και του δίνεται η δυνατότητα να συμμετέχει ενεργά. Η διαφορετικότητα μας ενώνει, μας εμπλουτίζει και μας κάνει καλύτερους ανθρώπους. Γιατί κανένα παιδί δεν πρέπει να μένει πίσω και κανένας άνθρωπος δεν πρέπει να αισθάνεται αποκλεισμένος.»