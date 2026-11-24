Σχολικά Γεύματα από τον Μάρτιο του 2027 σε επτά Δημοτικά Σχολεία Πόρου, Τροιζηνίας και Μεθάνων

Με στόχο κάθε μαθητής Δημοτικού Σχολείου της χώρας να έχει καθημερινά ένα πλήρες και ποιοτικό γεύμα, το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας διευρύνει σταθερά το πρόγραμμα «Σχολικά Γεύματα». Σήμερα, η δράση καλύπτει 2.000 σχολικές μονάδες σε 160 δήμους, με τη διανομή έως και 240.000 γευμάτων ημερησίως.

Για το 2027 έχει ήδη δρομολογηθεί η επέκταση σε όλα τα Δημοτικά Σχολεία επτά ακόμη δήμων Λήμνου, Ανδραβίδας–Κυλλήνης, Ανατολικής Μάνης, Ζηρού, Επιδαύρου, Τροιζηνίας–Μεθάνων και Πόρου, με έως 3.830 επιπλέον γεύματα ημερησίως και προϋπολογισμό 1,28 εκατ. ευρώ.

Στο πλαίσιο αυτής της επέκτασης, η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, ανακοίνωσε, κατά την επίσκεψή της στην περιοχή τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου ότι από τον Μάρτιο του 2027 σχολικά γεύματα θα λαμβάνουν και οι μαθητές των επτά Δημοτικών Σχολείων Πόρου, Τροιζηνίας και Μεθάνων.

Πρόκειται για τα δύο Δημοτικά Σχολεία του Πόρου και εκείνα του Γαλατά, των Μεθάνων, της Τροιζήνας, της Καλλονής και του Καρατζά. Τα παιδιά θα απολαμβάνουν καθημερινά ένα ζεστό γεύμα, με σαλάτα, φρούτο και ψωμί, βασισμένο στις αρχές της μεσογειακής διατροφής. «Από το ένα στα τέσσερα Δημοτικά Σχολεία έχουμε φτάσει σήμερα να καλύπτουμε το ένα στα δύο. Συνεχίζουμε να διευρύνουμε το πρόγραμμα, μέχρι να φτάσουμε σε κάθε Δημοτικό της χώρας. Με την ένταξη του Πόρου, της Τροιζηνίας και των Μεθάνων, εκατοντάδες ακόμη οικογένειες θα έχουν μια σημαντική καθημερινή στήριξη. Πρώτο μας μέλημα είναι η ποιότητα και η ασφάλεια του γεύματος που φτάνει στα παιδιά. Για τους γονείς, αυτό σημαίνει ελάφρυνση του οικογενειακού προϋπολογισμού και μία καθημερινή έγνοια λιγότερη», δήλωσε η Δόμνα Μιχαηλίδου. Η Υπουργός επισκέφθηκε σχολικές μονάδες και συναντήθηκε με τους δημάρχους Πόρου και Τροιζηνίας–Μεθάνων, Γιώργο Κουτουζή και Τάσο Μούγιο.