Πότε κλείνουν τα σχολεία για τα Χριστούγεννα 2026 και πότε ανοίγουν ξανά το νέο έτος, όλες οι ημερομηνίες.

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τις διακοπές των Χριστουγέννων 2026 καθώς μαθητές και εκπαιδευτικοί ετοιμάζονται για την καθιερωμένη ανάπαυλα από τις σχολικές υποχρεώσεις. Τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά για 15 ημέρες, δίνοντας την ευκαιρία σε μικρούς και μεγάλους να απολαύσουν τις γιορτές, να περάσουν χρόνο με τις οικογένειές τους και να υποδεχθούν τη νέα χρονιά.

Σύμφωνα με το προβλεπόμενο σχολικό ημερολόγιο, η τελευταία ημέρα μαθημάτων πριν από τις διακοπές θα είναι η Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου. Από την επόμενη ημέρα, την Πέμπτη 24 Δεκεμβρίου, ξεκινά επίσημα η περίοδος των χριστουγεννιάτικων διακοπών για τους μαθητές όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης. Οι σχολικές μονάδες θα παραμείνουν κλειστές από τις 24 Δεκεμβρίου έως και τις 7 Ιανουαρίου.

Η επιστροφή στα θρανία έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή 8 Ιανουαρίου όταν μαθητές και εκπαιδευτικοί θα αφήσουν πίσω τους τη γιορτινή περίοδο και θα επιστρέψουν στις σχολικές αίθουσες. Έτσι, οι μαθητές σε λιγότερο από ένα μήνα θα έχουν στη διάθεσή τους ένα διάστημα 15 ημερών χωρίς μαθήματα και σχολικές υποχρεώσεις.