Ο πρωθυπουργός αποκλείει συνεργασία της ΝΔ με κόμματα στα δεξιά της αλλά δεν πείθει ούτε τους δικούς του.

Μπορεί ο Δημήτρης Καλογερόπουλος να έγινε ξανά πονοκέφαλος για το Μέγαρο Μαξίμου, αναρωτώμενος δημοσίως γιατί η Νέα Δημοκρατία να μη συνεργαστεί με κόμματα στα δεξιά της, αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν πρόκειται για μοναχική φωνή.

Πριν από τον βουλευτή της Δυτικής Αθήνας, ο Θεόδωρος Καράογλου είχε θέσει ευθέως το ζήτημα των μετεκλογικών συνεργασιών με δυνάμεις δεξιότερα της ΝΔ, αναφέροντας ακόμη και συγκεκριμένα κόμματα. Ο Γιώργος Βλάχος είχε ανοίξει τη συζήτηση για πιθανή συνεργασία με έναν πολιτικό σχηματισμό του Αντώνη Σαμαρά, ενώ ο Μάκης Βορίδης, όταν ρωτήθηκε για ανάλογα σενάρια, απέφυγε να κλείσει κατηγορηματικά την πόρτα.

Οι τοποθετήσεις δεν είναι ταυτόσημες. Ούτε σημαίνουν ότι υπάρχει οργανωμένη εσωκομματική κίνηση υπέρ μιας τέτοιας συνεργασίας. Αποκαλύπτουν, όμως, ότι είναι αρκετοί στη ΝΔ αυτοί που αδιαφορούν για τις δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη για «ιδεολογική άβυσσο» ανάμεσα στη ΝΔ και τα μικρότερα κόμματα στα δεξιά της.

Και αν αυτά λέγονται τώρα, προφανώς θα ειπωθούν πολλά περισσότερα το βράδυ των εκλογών...

Α.