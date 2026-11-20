Τα μηνύματα που του έστελνε ο Γιάννης Παπαμιχαήλ αποκάλυψε ο Γιώργος Λιάγκας μέσα από την εκπομπή του.

Σε μια σοβαρή αποκάλυψη προχώρησε ο Γιώργος Λιάγκας, μέσα από την εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, αναφερόμενος σε ένα περιστατικό που, όπως υποστήριξε, σημειώθηκε πρόσφατα και αφορούσε απειλητικά μηνύματα που δέχτηκε από τον Γιάννη Παπαμιχαήλ.

Σύμφωνα με όσα περιέγραψε ο παρουσιαστής, τα μηνύματα περιείχαν φωτογραφίες όπλων, αναφορές σε συγκεκριμένους τύπους όπλων, αλλά και μια ιδιαίτερα ανησυχητική φράση, με την οποία φέρεται να του ζητούσε να επιλέξει με ποιο όπλο θα ήθελε να πεθάνει.

Τα απειλητικά μηνύματα με τα όπλα

Ο Γιώργος Λιάγκας εξήγησε ότι η ένταση προκλήθηκε μετά την παρουσίαση στην εκπομπή ενός θέματος σχετικά με τη συγγραφή βιβλίου για την Αλίκη Βουγιουκλάκη από τον αδελφό της.

Όπως ανέφερε, στο επίκεντρο της διαμάχης βρίσκονταν από τη μία πλευρά ο Γιάννης Παπαμιχαήλ και ο κ. Δελαπόρτας, οι οποίοι επιθυμούσαν να ελέγξουν ζητήματα που αφορούν τα πνευματικά δικαιώματα της αείμνηστης ηθοποιού, και από την άλλη ο αδελφός της, ο οποίος προχωρούσε στη συγγραφή βιβλίου για τη ζωή και την πορεία της.

Με αφορμή την παρουσίαση του θέματος, ο παρουσιαστής υποστήριξε ότι άρχισε να λαμβάνει απειλητικά μηνύματα από τον Γιάννη Παπαμιχαήλ, τα οποία, όπως είπε, συνοδεύονταν ακόμη και από φωτογραφίες όπλων και σκοπευτών.

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Δεν απευθύνθηκε στην Αστυνομία

Ο παρουσιαστής αποκάλυψε ότι, παρά τη σοβαρότητα του περιεχομένου των μηνυμάτων, επέλεξε να μην καταγγείλει το περιστατικό στις Αρχές και να μην κινηθεί νομικά εναντίον του Γιάννη Παπαμιχαήλ.

Όπως εξήγησε, θεώρησε ότι η κατάσταση που αντιμετώπιζε ο γιος της Αλίκης Βουγιουκλάκη και του Δημήτρη Παπαμιχαήλ ήταν ιδιαίτερη, επιλέγοντας να μην προχωρήσει σε μήνυση.

«Δεν πήγα στην Αστυνομία, δεν πήγα να κάνω μήνυση. Κατάλαβα κι εγώ ότι έχει θέμα το παιδί», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η αναφορά στο βίντεο και την ψυχιατρική κλινική

Στη συνέχεια, ο Γιώργος Λιάγκας αναφέρθηκε και σε όσα ακολούθησαν, υποστηρίζοντας ότι μία ημέρα μετά την αποστολή των μηνυμάτων ο Γιάννης Παπαμιχαήλ δημοσίευσε ένα βίντεο, το οποίο χαρακτήρισε ακατάληπτο.

Πρόσθεσε, επίσης, ότι λίγες ημέρες αργότερα ο ίδιος επισκέφθηκε την ψυχιατρική κλινική του Αττικού Νοσοκομείου.

Τέλος, ο παρουσιαστής υποστήριξε ότι ο Γιάννης Παπαμιχαήλ είχε επικοινωνήσει με μηνύματα ανάλογου περιεχομένου και με γνωστό πολιτικό πρόσωπο, προκαλώντας, όπως είπε, έντονη ανησυχία και σοκ.

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