Απόψε στις 23:20, στο MEGA, το «Φως στο Τούνελ» με την Αγγελική Νικολούλη ανοίγει έναν σκοτεινό φάκελο που κρύβει επτασφράγιστα μυστικά.
Η ομερτά των ειδικών δυνάμεων και η τιμωρία…
Το «Τούνελ» σπάει τον άγραφο νόμο της σιωπής στις ειδικές δυνάμεις και αποκαλύπτει…
Τι συνέβη στο άβατο των επίλεκτων καταδρομέων;
Ποιοι θέλουν την αλήθεια θαμμένη στο σκοτάδι και ποιοι τολμούν;
Η τραγωδία, η ύποπτη σιγή ασυρμάτου και οι καταγγελίες για συγκάλυψη.
Ποιος θα λογοδοτήσει;
Η δικαίωση αναζητά διέξοδο στο φως...
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