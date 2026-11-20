Η Αγγελική Νικολούλη επιστρέψει και αυτήν την Παρασκευή.

Απόψε στις 23:20, στο MEGA, το «Φως στο Τούνελ» με την Αγγελική Νικολούλη ανοίγει έναν σκοτεινό φάκελο που κρύβει επτασφράγιστα μυστικά.

Η ομερτά των ειδικών δυνάμεων και η τιμωρία…

Το «Τούνελ» σπάει τον άγραφο νόμο της σιωπής στις ειδικές δυνάμεις και αποκαλύπτει…

Τι συνέβη στο άβατο των επίλεκτων καταδρομέων;

Ποιοι θέλουν την αλήθεια θαμμένη στο σκοτάδι και ποιοι τολμούν;

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η τραγωδία, η ύποπτη σιγή ασυρμάτου και οι καταγγελίες για συγκάλυψη.

Ποιος θα λογοδοτήσει;

Η δικαίωση αναζητά διέξοδο στο φως...

{https://www.youtube.com/watch?v=BGBhsXLO9KM}