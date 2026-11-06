Η Αγγελική Νικολούλη δίνει και πάλι απόψε ραντεβού.

Απόψε στις 23:20, στο MEGA, το «Φως στο Τούνελ» με την Αγγελική Νικολούλη ερευνά δύο σκοτεινές υποθέσεις:

Το «Τούνελ» «ξεθάβει» τα ένοχα μυστικά.

Η εκπομπή περνά τα σύνορα της χώρας και φέρνει στο φως συγκλονιστικές αποκαλύψεις για πολύκροτη εξαφάνιση.

Μια γυναίκα και μια διαδρομή που χάνεται στο σκοτάδι…

Ποιοι την εξαφάνισαν και τι ήθελαν να «θάψουν»;

Το «Φως στο Τούνελ» επιστρέφει στις Σέρρες για τη δολοφονία του πατέρα.

Μια οικογενειακή τραγωδία. Μια σύλληψη που άνοιξε τον δρόμο για νέες αποκαλύψεις.

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Οι άγνωστες συνομιλίες του γιου του θύματος με την Αγγελική Νικολούλη, πριν περάσει το κατώφλι της Εισαγγελίας Σερρών.

{https://www.youtube.com/watch?v=-RY1Ro3iOyE}