Παρότι γνώρισε σημαντική επιτυχία ως μοντέλο, τα τελευταία χρόνια είχε επιλέξει να απομακρυνθεί από τα φώτα της δημοσιότητας.

Θλίψη έχει προκαλέσει στον χώρο της μόδας και της τέχνης η είδηση του θανάτου της Ελευθερίας Σιφναίου, η οποία έφυγε από τη ζωή έπειτα από μάχη με τον καρκίνο. Η ίδια είχε διαγράψει μια ξεχωριστή πορεία στον χώρο του μόντελινγκ, κυρίως τη δεκαετία του 2000, ενώ στη συνέχεια ακολούθησε μια διαφορετική καλλιτεχνική διαδρομή, αφιερώνοντας μεγάλο μέρος της δημιουργικότητάς της στην κεραμική.

Παρότι γνώρισε σημαντική επιτυχία ως μοντέλο, συνεργαζόμενη με τον χώρο της μόδας στην Ελλάδα και την Ευρώπη, τα τελευταία χρόνια είχε επιλέξει να απομακρυνθεί από τα φώτα της δημοσιότητας. Προτίμησε να εκφράζεται μέσα από τη δουλειά και τις καλλιτεχνικές δημιουργίες της, αφήνοντας το προσωπικό της αποτύπωμα μέσα από μια διαδρομή γεμάτη διαφορετικές αναζητήσεις.

Από τις πασαρέλες του Μιλάνου στην Ελλάδα

Η Ελευθερία Σιφναίου γεννήθηκε στην Αθήνα και από μικρή ηλικία έδειξε ιδιαίτερη κλίση στη δημιουργία και την αισθητική. Η αγάπη της για την εικόνα, τη διακόσμηση και την καλλιτεχνική έκφραση την οδήγησε μετά το σχολείο στην Ιταλία, όπου σπούδασε σχέδιο μόδας.

Έζησε για τέσσερα χρόνια στο Μιλάνο, όπου έκανε τα πρώτα επαγγελματικά της βήματα στο μόντελινγκ, συμμετέχοντας σε επιδείξεις και συνεργασίες στον χώρο της μόδας. Επιστρέφοντας στην Ελλάδα, συνέχισε την πορεία της ως μοντέλο, αποκτώντας παρουσία τόσο στην εγχώρια όσο και στην ευρωπαϊκή αγορά.

Παράλληλα, δεν σταμάτησε να διευρύνει τις γνώσεις και τα ενδιαφέροντά της. Ασχολήθηκε με σπουδές Μάρκετινγκ και Μάνατζμεντ, καθώς και με τη Διακόσμηση Εσωτερικών Χώρων, εμπλουτίζοντας τη δημιουργική της ματιά.

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Η μητρότητα και η στροφή στις καλλιτεχνικές δημιουργίες

Σημαντικό κεφάλαιο στη ζωή της αποτέλεσε ο γιος της, Κωνσταντίνος, τον οποίο είχε χαρακτηρίσει ως το μεγαλύτερο κίνητρο για τις δημιουργίες της και ως το ωραιότερο δώρο που της είχε προσφέρει η ζωή.

Η ενασχόλησή της με τον σχεδιασμό εκδηλώσεων ξεκίνησε σχεδόν τυχαία, όταν ανέλαβε η ίδια την οργάνωση της βάπτισης του παιδιού της. Η εμπειρία αυτή αποτέλεσε την αφετηρία για μια νέα δημιουργική δραστηριότητα, καθώς άρχισε να σχεδιάζει χειροποίητες συνθέσεις και διακοσμητικά στοιχεία για βαφτίσεις.

Συνδύαζε τη ραπτική με τη ζωγραφική, το κολάζ και διαφορετικά υλικά, αναζητώντας κάθε φορά νέους τρόπους έκφρασης. Σταδιακά, αυτή η αναζήτηση την οδήγησε στην κεραμική, που έμελλε να γίνει η μεγάλη της αγάπη.

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Η κεραμική έγινε η μεγάλη της αγάπη

Η σχέση της με τον πηλό ξεκίνησε το 2017, όταν παρακολούθησε σεμινάρια στην τεχνική μακαρονιού (coil) στο εργαστήριο του Έλληνα καλλιτέχνη Μιχάλη Σκλάβαινα. Το 2023 συνέχισε την εκπαίδευσή της στην τεχνολογία κεραμικής με τον Μενάνδρο Παπαδόπουλο.

Στη συνέχεια, αφιερώθηκε στη δημιουργία κεραμικών έργων στο προσωπικό της στούντιο στην Αθήνα, εξερευνώντας τις δυνατότητες του υλικού μέσα από μια προσωπική και ιδιαίτερη καλλιτεχνική προσέγγιση.

Η Ελευθερία Σιφναίου αγαπούσε ιδιαίτερα και τα ζώα, ενώ η δημιουργικότητα, η μητρότητα και η αγάπη της για την τέχνη αποτελούσαν βασικά στοιχεία της ζωής της.

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