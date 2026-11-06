«Ακριβός στα πίτουρα και φθηνός στ’ αλεύρι, ως συνήθως», αναφέρει η Νέα Αριστερά για τον Άδωνι Γεωργιάδη.

«Γιατί μηνύει τους χάκερ και όχι αυτούς που τον προσπάθησαν να τον παρακολουθήσουν με Predator;», ρωτά με δηκτικό τρόπο η Νέα Αριστερά με αφορμή την αποκάλυψη του Άδωνι Γεωργιάδη ότι επιτήδειοι υπέβαλλαν αίτημα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αγορά αυτοκινήτων και όπλων, κάτι για το οποίο, όπως είπε ο ίδιος, θα κινηθεί νομικά;

«Άγνωστοι απόκτησαν πρόσβαση στο email του Άδωνι Γεωργιάδη και παράγγειλαν πολυτελή αυτοκίνητα και όπλα.

Ο υπουργός Υγείας, που ο ίδιος ανακοίνωσε την παραβίαση της ηλεκτρονικής διεύθυνσης του, γνωστοποίησε ότι πρόκειται να κινηθεί νομικά εναντίον των υπαιτίων που του έκαναν αυτή τη φάρσα», σημειώνει η Πατησίων και προσθέτει: «Ο Άδωνις Γεωργιάδης όμως όταν αποκαλύφθηκε ότι του είχαν στείλει 11 μηνύματα προκειμένου να τον παγιδεύσουν με το κακόβουλο λογισμικό Predator, όχι μόνο δεν επέδειξε την ίδια σπουδή, αλλα έβγαινε στα κανάλια υποβαθμίζοντας το γιγαντιαίο σκάνδαλο και δήλωνε παντού ότι δεν έχει τίποτα να κρύψει από τις παρακολουθήσεις.

Ακριβός στα πίτουρα και φθηνός στ’ αλεύρι, ως συνήθως».

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