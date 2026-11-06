Ο μαθητής του 1ου Γυμνασίου Υμηττού μεταφέρθηκε ελαφρά τραυματισμένος στο νοσοκομείο - Κλιμάκιο του Δήμου στο σχολείο για αυτοψία.

Κλειστό έμεινε σήμερα το 1ο Ημερήσιο Γυμνάσιο Υμηττού μετά από ατύχημα που σημειώθηκε χθες μέσα σε σχολική αίθουσα, όταν φεγγίτης έπεσε πάνω σε μαθητή, τραυματίζοντάς τον στο χέρι. Το περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια της πρώτης διδακτικής ώρας, στην αίθουσα 201. Ο μαθητής μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο από τον πατέρα του, ευτυχώς με ελαφρύ τραυματισμό. Μετά το συμβάν, ο διευθυντής του σχολείου ενημέρωσε τους γονείς και τους μαθητές ότι αποφασίστηκε η διακοπή των μαθημάτων και η αποχώρηση των μαθητών περίπου στις 10:45, προκειμένου να πραγματοποιηθεί έλεγχος σε όλες τις αίθουσες του σχολικού κτιρίου.

Για το συμβάν υπήρξε επικοινωνία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου και τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας, ενώ κλιμάκιο του Δήμου βρίσκεται σήμερα στο σχολείο για να ελέγξει την κατάσταση του κτιρίου. Από πλευράς Δήμου σημειώνεται ότι «θα πραγματοποιηθεί λεπτομερής τεχνικός έλεγχος. Από την πρώτη στιγμή κλιμάκιο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου και δύο Αντιδήμαρχοι μετέβησαν στον χώρο για να εντοπιστούν με ακρίβεια τα αίτια του συμβάντος και για να γίνει άμεσα όποια τεχνική παρέμβαση απαιτείται. Η ασφάλεια των μαθητών, των καθηγητών και όλου του προσωπικού είναι αδιαπραγμάτευτη!»

Η ανάρτηση της Ένωσης Γονέων Δήμου Δάφνης Υμηττού

Όπως καταγγέλλει η Ένωση Γονέων Δάφνης και Υμηττού «Από τύχη ζούμε! Φωνάζουμε χρόνια για τα αυτονόητα ! Ελέγχους και επισκευές στα σχολεία μας. Δεν μας έγινε μάθημα ο προηγούμενος φεγγίτης που έπεσε σε σχολείο πριν δύο χρόνια. Σήμερα έπεσε στο 1ο γυμνάσιο Υμηττού πάνω σε παιδί ! Η τύχη λίγο λίγο μας αφήνει!!!!!!!!! Και τι θα πούμε τώρα ; Να περιμένουμε μέχρι την επόμενη φορά ;;;; Οχι! Δεν θα περιμένουμε άλλο ! Εμείς οι γονείς περιμένουμε απαντήσεις και έργα!»

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