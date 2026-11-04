Ο δημοσιογράφος περιέγραψε τον τρόπο που έπεσε από σκάλα την ώρα που έκανε δουλειές στο σπίτι.

Καλεσμένος στην εκπομπή «Happy Day» βρέθηκε το πρωί της Τετάρτης 4 Νοεμβρίου, ο Αντώνης Σρόιτερ, όπου μεταξύ άλλων αποκάλυψε στη Σταματίνα Τσιμτσιλή ότι πρόσφατα είχε ένα ατύχημα, με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζει δυσκολία στο περπάτημα.

Πιο συγκεκριμένα, ο δημοσιογράφος αποκάλυψε ότι την ώρα που έκανε δουλειές στο σπίτι έπεσε από τη σκάλα με αποτέλεσμα να χτυπήσει σοβαρά στα πόδια του, γεγονός που τον εμποδίζει στο περπάτημα.

Αντώνης Σρόιτερ: «Έκανα δουλειές στο σπίτι και έπεσα από τη σκάλα»

«Έχω φάει μία ωραία τούμπα, πριν από δέκα μέρες. Έπεσα από μία σκάλα, αλλά αλήθεια έπεσα από σκάλα… Έχω ‘γυρίσει’ πόδια… Δεν έχω σπάσει κάτι, αλλά κοπανήθηκα καλά. Έκανα μια δουλειά, πήγα να κατέβω από τη σκάλα, η σκάλα είχε άλλη άποψη, έφυγε μόνη της, χωρίς εμένα, δεν ήταν κάποιος στο σπίτι. Τώρα, γελάω. Η αλήθεια είναι ότι γελάω δέκα μέρες τώρα, γιατί γελάω και πονάω ταυτόχρονα, αλλά εντάξει».

Με αφορμή τη συζήτηση, ο Αντώνης Σρόιτερ, τόνισε ότι ανεξαρτήτως συνθηκών προσπαθεί να είναι τυπικός στις επαγγελματικές του υποχρεώσεις: «Η αλήθεια είναι ότι κάνω δελτίο κουτσαίνοντας λίγο, γιατί είναι και όρθιο το δελτίο. Δεν περπατάω πολύ, έχω κόψει λίγο κινήσεις. Θέλω μία εβδομάδα ακόμα να μαζευτώ. Νομίζω από εβδομάδα… Πρέπει να είμαι πολύ άρρωστος… Και με πυρετό έχω πει δελτίο και με συνάχι, μόνο με covid δεν έχω πει», κατέληξε ο γνωστός δημοσιογράφος.

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