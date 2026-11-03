Η ανάρτηση της Μαρίας Κανελλοπούλου.

Πριν από μερικούς μήνες η Μαρία Κανελλοπούλου ήρθε αντιμέτωπη με ένα σοβαρό τροχαίο, λόγω του οποίου τραυματίστηκε σοβαρά με αποτέλεσμα να βρίσκεται σε κέντρο αποκατάστασης και να μετακινείται με αναπηρικό αμαξίδιο.

Η ίδια, μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στα social media, έχει αναφερθεί στην περιπέτεια της υγείας της και στις 14 Οκτωβρίου, μέσα από την εκπομπή «Το πρωινό», έγινε γνωστό ότι η ηθοποιός παραμένει σε κέντρο αποκατάστασης δίνοντας τον δικό της αγώνα.

Η ηθοποιός, είχε ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στα social media μία φωτογραφία με αμαξίδιο και σύμφωνα με τις πληροφορίες έχει τραυματιστεί στο ιερό οστό της σπονδυλικής στήλης.

Οι ίδιες πληροφορίες ανέφεραν ότι η κατάσταση της υγείας της αναμένεται να καλυτερεύσει, αλλά χρειάζεται χρόνος για την ανάρρωση.

Η νέα ανάρτηση της Μαρίας Κανελλοπούλου

Το πρωί της Τρίτης 3 Νοεμβρίου, η Μαρία Κανελλοπούλου προχώρησε σε μία νέα ανάρτηση, γνωστοποιώντας στους διαδικτυακούς της φίλους ότι έχει δημοσιευθεί και αναπαράγεται μία ψεύτικη φωτογραφία της, η οποία φαίνεται να μην ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα και να έχει δημιουργηθεί μέσω τεχνητής νοημοσύνης.

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Γι’ αυτόν τον λόγο, η ηθοποιός, έγραψε στον προσωπικό της λογαριασμό: «Σκέφτομαι πόσο αδίστακτοι είναι κάποι@ που χρησιμοποιώντας μια κατασκευασμένη φωτογραφία -μια φωτογραφία που δεν υπάρχει δηλαδή!-γράφουν διάφορα που δεν ισχύουν για την κατάσταση της υγείας μου!

Μην την αναπαράγετε σας ικετεύω».