Η on air αποκάλυψη του Φώτη Σεργουλόπουλου για το ατύχημα που είχε.

Με μία απρόβλεπτη συζήτηση ξεκίνησε το πρωί της Δευτέρας 2 Νοεμβρίου η εκπομπή «Πρωίαν Σε είδον», καθώς ο Φώτης Σεργουλόπουλος, αποκάλυψε ότι πριν από μερικές ημέρες είχε ένα ατύχημα και αντιμετωπίζει πρόβλημα με το περπάτημά του.

Ο γνωστός παρουσιαστής, ευδιάθετος, καλωσόρισε τους τηλεθεατές του, εξηγώντας ότι για ένα χρονικό διάστημα δεν θα μπορεί να κινείται στο πλατό λόγω του τραυματισμού που έχει στο πόδι του.

«Θα μας βλέπετε λίγο καθιστούς αυτόν τον καιρό, διότι δεν μπορώ να περπατήσω δυστυχώς. Έπαθε το πόδι μου... Ένα μικρό ατυχηματάκι, οπότε θα είμαστε λίγο καθιστοί αυτές τις μέρες…», ανέφερε αρχικά ο Φώτης Σεργουλόπουλος.

Στη συνέχεια, η συνεργάτιδά του, Τζένη Μελιτά, τόνισε ότι θα μπορούν να σηκώνονται ανά διαστήματα, εξηγώντας ότι θα είναι εκείνη που θα τν βοηθά να μετακινείται στο πλατό, ενώ ο παρουσιαστής πρόσθεσε με χιούμορ:

«Εσύ άμα θέλεις σήκω, εγώ θα κάθομαι!».

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Παρ’ όλα αυτά, ο Φώτης Σεργουλόπουλος δεν θέλησε να δώσει στον αέρα περισσότερες λεπτομέρειες αναφορικά με το ατύχημά του, ωστόσο ο παρουσιαστής φάνηκε ιδιαίτερα ευδιάθετος καθ’ όλη τη διάρκεια της εκπομπής.