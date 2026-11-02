Στιγμιότυπα από τη λαμπερή βραδιά μόδας.

Η Μαίρη Συνατσάκη και η Αθηνά Οικονομάκου συμμετείχαν στην 38η Athens Fashion Week παρουσιάζοντας για πρώτη φορά το brand τους, σε μία λαμπερή βραδιά γεμάτη μόδα, δημιουργικότητα και όμορφες παρουσίες.

Οι δύο γυναίκες, οι οποίες το 2019 αποφάσισαν να ανοίξουν ένα νέο επιχειρηματικό κεφάλαιο στη ζωή τους, έκαναν ένα σημαντικό βήμα στην κοινή επιχειρηματική τους πορεία, παρουσιάζοντας για πρώτη φορά στην πασαρέλα το brand τους, Project SOMA, στο ιστορικό Εργοστάσιο Κλωστοϋφαντουργίας Πεταλούδα – Μουζάκη στην Αθήνα.

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