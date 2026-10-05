Η Αθηνά Οικονομάκου εξήγησε πως επιλέγει να κρατά ορισμένες πτυχές της προσωπικής της ζωής μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη παραχώρησε η Αθηνά Οικονομάκου, στην Κατερίνα Καινούργιου και στην εκπομπή «Super Κατερίνα».

Η γνωστή ηθοποιός μίλησε, μεταξύ άλλων, για την προσωπική της ζωή, τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει τα σχόλια που κατά καιρούς δέχεται, αλλά και την περίοδο που ακολούθησε τον χωρισμό της από τον Φίλιππο Μιχόπουλο.

«Δεν θέλω να με λυπούνται ούτε να το παίζω θύμα»

Η Αθηνά Οικονομάκου εξήγησε πως επιλέγει να κρατά ορισμένες πτυχές της προσωπικής της ζωής μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, καθώς δεν επιθυμεί ούτε να προκαλεί τη λύπηση του κόσμου ούτε να εμφανίζεται ως θύμα.

Όπως ανέφερε, συχνά έχει βρεθεί αντιμέτωπη με σχόλια και λανθασμένες εντυπώσεις για την οικονομική της ανεξαρτησία και τη σχέση της με τους πρώην συντρόφους της.

«Δεν θέλω να με λυπούνται, ούτε θέλω να το παίζω θύμα. Οπότε, επειδή ζούμε σε μια κοινωνία που πολύ εύκολα σηκώνει το δάχτυλο και κριτικάρει οτιδήποτε πεις, προτιμώ κάποια πράγματα να τα κρατάω και να τα προστατεύω για τον εαυτό μου», είπε χαρακτηριστικά.

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Στη συνέχεια αναφέρθηκε στην αντίληψη που, όπως υποστήριξε, υπάρχει για την ίδια, ότι δηλαδή στη ζωή της στηριζόταν οικονομικά στους συντρόφους της.

«Ο κόσμος νομίζει ότι εμένα με στήριζαν οι πρώην σύντροφοι όλη μου τη ζωή. Ότι μπορεί να βασιζόμουνα στις πλάτες ανθρώπων και είναι τόσο άσχημο γιατί αν ήξερε κανείς την πραγματικότητα, που την ξέρουν πολλοί άνθρωποι φυσικά, γελάνε», ανέφερε.

«Δεν διεκδίκησα ούτε ένα ευρώ από τον πρώην άντρα μου»

Μιλώντας για τον χωρισμό της και τη συνεννόηση με τον πρώην σύζυγό της, η ηθοποιός αποκάλυψε ότι δεν ζήτησε οικονομική στήριξη, καθώς βασική της προτεραιότητα ήταν να διασφαλίσει την ομαλή σχέση των δύο γονέων προς όφελος των παιδιών τους.

«Εγώ σκέψου ότι είμαι ένας άνθρωπος που χώρισα και δεν διεκδίκησα ούτε ένα ευρώ από τον πρώην άντρα μου. Γιατί ο μόνος στόχος μου ήταν να είναι καλά τα παιδιά», δήλωσε.

Όπως διευκρίνισε, οι δύο γονείς έχουν συνεπιμέλεια και μοιράζονται τα έξοδα των παιδιών.

«Καμία διατροφή δεν παίρνω εγώ, έχουμε συνεπιμέλεια. Είναι όλα τα έξοδα μοιρασμένα στη μέση», είπε η Αθηνά Οικονομάκου.

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«Μην αφήσει καμία γυναίκα τη δουλειά της»

Η ηθοποιός θέλησε, παράλληλα, να στείλει ένα μήνυμα προς τις γυναίκες, υπογραμμίζοντας τη σημασία της οικονομικής και προσωπικής ανεξαρτησίας.

Όπως εξήγησε, ακόμη και όταν μια γυναίκα βρίσκεται σε μια σχέση με έναν άνθρωπο που μπορεί να της προσφέρει τα πάντα, δεν θα πρέπει να εγκαταλείπει τη δική της επαγγελματική πορεία.

«Για μένα προτεραιότητα έχουν τα παιδιά και αν αυτό το κομμάτι μπορεί να δημιουργήσει κάποιο θέμα στη σχέση των γονέων που μπορεί να περάσει και στα παιδιά, κοίταξα να αποφύγω οτιδήποτε μπορεί να δημιουργήσει κάποια σχέση εξάρτησης», σημείωσε.

Κλείνοντας, έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη κάθε γυναίκα να μπορεί να στηρίζεται στις δικές της δυνάμεις.

«Είναι πολύ σημαντικό για τις γυναίκες να ξέρουν ότι ακόμα και αν βρουν έναν σύντροφο που είναι καταπληκτικό πλάσμα και τους τα παρέχει όλα, για μένα μην αφήσει καμία ποτέ τη δουλειά της. Ποτέ μη φτάσει στο σημείο να έχει ανάγκη από κανέναν. Όταν στέκεσαι στα πόδια σου, έχεις και τη δύναμη να πεις “αυτό δε μου αρέσει, το αλλάζω”», τόνισε.