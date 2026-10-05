Aν και πολλοί το βλέπουν στα Όσκαρ, το Digger αποτελεί μία από τις χειρότερες επιδόσεις στην καριέρα του Τομ Κρουζ.

Παραπάνω από απογοητευτικό ήταν το ντεμπούτο του «Digger», η όγδοη ταινία του Αλεχάνδρο Γκονσάλες Ινιάριτου με πρωταγωνιστή τον αγνώριστο Τομ Κρουζ.

Η μαύρη κωμωδία του Μεξικανού σκηνοθέτη πραγματοποίησε ένα απογοητευτικό άνοιγμα στο πρώτο του Σαββατοκύριακο στις αίθουσες, συγκεντρώνοντας μόλις 20 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως.

Πρόκειται για μία από τις χειρότερες επιδόσεις στην καριέρα του Τομ Κρουζ, αλλά και για ένα πικρό κλείσιμο για τη Warner Bros ως ανεξάρτητο στούντιο, σύμφωνα με τον Guardian.

Συγκεκριμένα η ταινία απέφερε 8 εκατομμύρια δολάρια στις ΗΠΑ και 12 εκατομμύρια δολάρια σε 74 χώρες, όταν το κόστος του φιλμ άγγιξε τα 150 εκατομμύρια δολάρια, συν επιπλέον 100 εκατομμύρια για την προώθησή του.

Αν σκεφτεί κανείς ότι ακόμα και οι πιο εμπορικά επιτυχημένες ταινίες σημειώνουν μια πτώση μεταξύ 30 και 50% στα έσοδα μετά την πρώτη εβδομάδα προβολής, και ακόμα κι αν το Digger αποδειχθεί ότι έχει απροσδόκητα μεγάλη διάρκεια στο box office, είναι προφανές ότι αυτή η αποτυχία θα παραμείνει αποτυχία.

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Τις προηγουμένες ημέρες, οι κριτικοί φάνηκαν διχασμένοι και έτσι η ταινία συγκέντρωσε ένα επίσης απογοητευτικό σκορ 51% από 259 κριτικές (μέχρι στιγμής) στο Rotten Tomatoes, ενώ οι θεατές το βαθμολόγησαν με C+ στο CinemaScore, μια από τις χειρότερες βαθμολογίες για ταινία του Κρουζ.

Κάπως έτσι, η Warner Bros. μπορεί να προσθέσει άλλη μια αποτυχία στο ράφι του 2026, μετά τις απογοητευτικές αποδόσεις του Practical Magic 2, του The End of Oak Street και του The Bride, γεγονός που συμπίπτει με την ολοκλήρωση της εξαγοράς της εταιρείας από την Paramount Skydance έναντι 110 δισ. δολαρίων, μια συγχώνευση που οριστικοποιείται στις 6 Οκτωβρίου και αναμένεται να πυροδοτήσει κύμα μαζικών απολύσεων.

Μετά από αυτή την σύντομη παράκαμψη σε πιο καλλιτεχνικά πρότζεκτ που θυμίζουν τα πρώιμα φιλμ του Κρουζ όπως το Born on the Fourth of July και το Magnolia, ο σταρ θα επιστρέψει γρήγορα στις ταινίες δράσης και ήδη το Days of Thunder 2 αναμένεται να ξεκινήσει σύντομα τα γυρίσματα.

{https://youtu.be/job8V254NAE?si=kHvUlJfkYhL8D3hb}

Παρά, το «ναυάγιο» της πρεμιέρας, ο Κρουζ έκανε μια ανάρτηση στα social media το Σάββατο, δηλώνοντας ότι παραμένει «τόσο περήφανος για ό,τι δημιουργήσαμε» με το Digger.

Η απογοητευτική απόδοση του Digger το έφερε στην 5η θέση στο εγχώριο leaderboard του Σαββατοκύριακου και στην 6η θέση παγκοσμίως, πίσω από νέες κυκλοφορίες, παγκόσμιες πρεμιέρες και ταινίες που έχουν ήδη διανύσει χιλιόμετρα κυκλοφορίας.

Πιο αναλυτικά, στην κορυφή του αμερικανικού box office σκαρφάλωσε το «Verity» της Amazon MGM, πραγματοποιώντας ντεμπούτο με 32,6 εκατομμύρια δολάρια και συνεχίζοντας το σερί επιτυχιών για τις κινηματογραφικές μεταφορές των βιβλίων της Κολίν Χούβερ.

Το «Avengers Endgame: Encore» που είχε κατακτήσει την πρώτη θέση την περασμένη εβδομάδα, έπεσε στην 7η με εισπράξεις $4,4 εκατ. στις ΗΠΑ και $14,4 εκατ. διεθνώς. Παρ' όλα αυτά, η δεύτερη εβδομάδα της επανακυκλοφορίας του ήταν αρκετή για να προσπεράσει οριακά το «Avatar», παίρνοντας πίσω τον τίτλο της πιο κερδοφόρας ταινίας στην ιστορία του κινηματογράφου.

Επιπλέον, το Spider-Man: Brand New Day» βρίσκεται στην 10 θέση ($2,5 εκατ.) ενώ η «Οδύσσεια» πρόσθεσε ακόμη $1,3 εκατ., συνεχίζοντας σταθερά τη 12η εβδομάδα προβολής της.

Το Τop10 του αμερικανικού box office για το τριήμερο Παρασκευής-Κυριακής, σύμφωνα το Rentrak είναι: