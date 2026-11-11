Ημέρα γιορτής η σημερινή, σύμφωνα με το εορτολόγιο 2026.

Σήμερα, Τετάρτη 11 Νοεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο 2026, τιμάται η μνήμη του Αγίου Μηνά του Μεγαλομάρτυρος, του Αγίου Βίκτωρος του Μεγαλομάρτυρος και του Αγίου Βικεντίου του Διακόνου και Ιερομάρτυρος.

Την ονομαστική τους γιορτή έχουν τα εξής ονόματα:

Μηνάς, Μήνα, Μηναΐς

Μίνας, Μίνα, Μίνος, Μίνως

Βίκτωρ, Βίκτωρας, Βίκτορας

Βικτωρία, Βικτορία, Βικτόρια, Βιτωρία

Βίκυ

Βικέντιος, Βικέντης, Βικεντία

Δράκων, Δράκοντας, Δράκος, Δρακούλης, Δρακούλα

Η Εκκλησία τιμά τον Άγιο Μηνά

Ο Άγιος Μηνάς ήταν Μεγαλομάρτυρας της Ορθόδοξης Εκκλησίας και έζησε τον 3ο και 4ο αιώνα. Καταγόταν από την Αίγυπτο και υπηρέτησε ως στρατιωτικός, ωστόσο εγκατέλειψε τη στρατιωτική ζωή και αποσύρθηκε στην έρημο, προκειμένου να αφιερωθεί στον Χριστιανισμό.

Κατά τη διάρκεια των διωγμών των χριστιανών, ο Άγιος Μηνάς ομολόγησε με θάρρος την πίστη του και υπέστη μαρτυρικό θάνατο. Η μνήμη του τιμάται κάθε χρόνο στις 11 Νοεμβρίου.