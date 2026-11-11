Η Φωτεινή αποχώρησε από τον διαγωνισμό.

Στο προηγούμενο επεισόδιο του GNTM 7, οι διαγωνιζόμενοι κλήθηκαν να ποζάρουν στα πλαίσια ενός διαφορετικού κόσνεπτ χωρίς ρούχα.

Η Σταυρούλα Μ. δεν αισθάνθηκε άνετα με τη δοκιμασία και αποφάσισε να αποχωρήσει οικειοθελώς από τον διαγωνισμό, ενώ στο τέλος της βραδιάς ο Χρύσανθος δεν κατάφερε να ξεχωρίσει, με αποτέλεσμα να βρεθεί εκτός διαγωνισμού.

Σήμερα, Τρίτη 10 Νοεμβρίου, τα μοντέλα ήρθαν αντιμέτωπα με μία νέα δοκιμασία γεμάτη με φαντασία, αλλά και έντονο το οικογενειακό στοιχεία.

Πιο συγκεκριμένα, οι διαγωνιζόμενοι φωτογραφηθούν στον ρόλο ενός γονέα που κάνει multitasking, παρέα με παιδάκια και σκυλάκια, ενώ παράλληλα θα πρέπει να κρατούν καθημερινά αντικείμενα.

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Η Άννα, ως νικήτρια της προηγούμενης δοκιμασίας, είχε να διαχειριστεί ορισμένα προνόμια, με τις επιλογές της να προκαλούν αναστάτωση και ερωτηματικά στους συμπαίκτες της. Την επόμενη ημέρα, η ίδια απολογήθηκε στα υπόλοιπα μοντέλα για την συμπεριφορά της.

GNTM 7: Η Φωτεινή αποχώρησε από τον διαγωνισμό

Μετά τη φωτογράφιση η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, ο Άγγελος Μπράτης, η Μπέττυ Μαγγίρα και ο Λάκης Γαβαλάς υποδέχονται τους διαγωνιζόμενους με ενθουσιασμό και ανυπομονησία.

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Από την σημερινή δοκιμασία ορισμένοι ξεχώρισα, ενώ άλλοι βρέθηκαν πολύ κοντά στην αποχώρηση.

Από τους 10 κορυφαίους του φετινού διαγωνισμού, σήμερα ξεχώρισε ο Ακύλλας και η Σταυρούλα. Από τους δύο, ξεχώρισε ο Ακύλλας, ο οποίος μπήκε πρώτος στο σετ και κατάφερε να αποκτήσει μία ιδιαίτερη σχέση με την μικρή συμπρωταγωνίστριά του.

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Από την άλλη πλευρά, η Άννα, αν και είχε να διαχειριστεί τα περισσότερα προνόμια, δεν κατάφερε να ξεχωίσει, ωστόσο η ασυλία της την κράτησε στον διαγωνισμό.

Στις λιγότερο καλές λήψεις, βρέθηκε επίσης η Φωτεινή και ο Χρήστος, οι οποίοι δεν κατάφεραν να ανταπεξέλθουν στις σύνθετες απαιτήσεις της σημερινής φωτογράφισης.

Από αυτά τα δύο μοντέλα, η Φωτεινή, αναγκάστηκε να αποχωρήσει από το πλατό έχοντας την πιο αδύναμη λήψη, με την αποχώρησή του να βάζει τα υπόλοιπα μοντέλα στην τελική ευθεία. Η αποχώρησή της προκάλεσε έκπληξη, καθώς ήταν ένα απο τα πρόσωπα που είχε καταφέρει να ξεχωρίζει σε κάθε της προσπάθεια.

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