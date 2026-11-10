Η Σταυρούλα αποχώρησε οικειοθελώς λόγω της φωτογράφισης, ενώ ο Χρύσναθος έφυγε έχοντας την λιγότερο καλή λήψη.

Με μία δοκιμασία γεμάτη ανατροπές ήρθαν αντιμέτωπα τα μοντέλα του GNTM 7, το βράδυ της Δευτέρας 9 Νοεμβρίου, καθώς κλήθηκαν να ποζάρουν χωρίς ρούχα, μπροστά στον φακό του Νίκου Μαλιάκου.

Οι διαγωνιζόμενοι, έπρεπε να ποζάρουν χρησιμοποιώντας δημιουργικά props, εμπνευσμένα από τους καρπούς και τα αγαθά που προσφέρει κάθε μήνας και να τα αξιοποιήσουν ανάλογα, προκειμένου να καλύψουν το σώμα τους.

Στόχος τους, ήταν να ενσαρκώσουν τους 12 μήνες του χρόνου και μετά να συνεργαστούν ώστε να ποζάρουν σε τριάδες, αναδεικνύοντας τις 4 εποχές του έτους.

Η καλύτερη εποχή, που ήταν το καλοκαίρι, κέρδισε και την ασυλία της σημερινής φωτογράφισης.

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Ο Ακύλλας, ως νικητής της προηγούμενης δοκιμασίας είχε να εκμεταλλευτεί ορισμένα προνόμια, να δημιουργήσει τα κατάλληλα ζευγάρια και να δώσει σε κάθε διαγωνιζόμενο τον μήνα που θα έπρεπε να εκπροσωπήσει.

Μάλιστα, ήταν ο μοναδικός που είχε την ευκαιρία να γνωρίζει τα προνόμιά του, με κάθε έναν από τους αντιπάλους του να μαθαίνει τον μήνα που εκπροσωπεί λίγο πριν από το σετ. Παράλληλα, ο Ακύλλας, κλήθηκε να επιλέξει ποιο θα ήταν το μοντέλο που θα φωτογραφιζόταν μέσα σε δύο λεπτά αντί για τρία. Ο ίδιος, επέλεξε την Καρολίνα.

Βέβαια, τα δεδομένα της σημερινής δοκιμασίας, δεν άφησαν ανεπηρέαστη τη Σταυρούλα Μ. η οποία στο άκουσμα της γυμνής φωτογράφισης ξέσπασε σε κλάματα, ζητώντας από την παραγωγή να αποχωρήσει από το παιχνίδι, χωρίς να διαγωνιστεί. Αμέσως μετά, δέχτηκε τις συμβουλές της Ζενεβιέβ και της Μπέττυς, με την ίδια να μένει ανεπηρέαστη στη θέση της.

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GNTM 7: Μετά τη Σταυρούλα ο Χρύσανθος

Αν και η Σταυρούλα αποχώρησε οικειοθελώς από το πλατό της φωτογράφισης, το παιχνίδι συνέχισε κανονικά, με αποτέλεσμα να αναδειχθεί το μοντέλο με την καλύτερη λήψη, αλλά και εκείνος που αποχώρησε οριστικά από το παιχνίδι.

Στην κορυφή του βάθρου, βρέθηκε η Σταυρούλα και η Άννα, ενώ από τα δύο κορίτσια, η Άννα κατάφερε να ξεχωρίσει, να κερδίσει το έπαθλο των 1.000 ευρώ, καθώς και την ασυλία για την επόμενη δοκιμασία.

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Στον αντίποδα, βρέθηκαν η Καρολίνα, ο Χρύσανθος και ο Χρήστος, με τις λήψεις τους να μην ανταποκρίνονται στο ζητούμενο.

Από αυτούς, ο Χρύσανθος βρέθηκε εκτός παιχνιδιού, αποχωρώντας από το πλατό εμφανώς συγκινημένος, αλλά και περήφανος για την πορεία του στον διαγωνισμό.

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