Στο νέο εργοστάσιο της Honda, στο Οχάιο, θα «ανοίξουν» 2.000 θέσεις εργασίας.

H ιαπωνική αυτοκινητοβιομηχανία «Honda», ανοίγει ένα νέο εργοστάσιο κατασκευής αυτοκινήτων αξίας 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων στο κεντρικό Οχάιο. Στο νέο εργοστάσιο θα κατασκευάζει υβριδικά οχήματα, δημιουργώντας 2.000 θέσεις εργασίας.

Η εταιρεία δήλωσε ότι το εργοστάσιο θα είναι σε θέση να παράγει 240.000 οχήματα ετησίως και θα ξεκινήσει την παραγωγή το 2029. Θα αυξήσει την παραγωγική ικανότητα αυτοκινήτων στις ΗΠΑ σε 1,3 εκατομμύρια οχήματα ετησίως και την συνολική παραγωγική στη Βόρεια Αμερική σε 1,9 εκατομμύρια.

Η Honda θα επενδύσει επίσης 867 εκατομμυρίων καναδικών δολαρίων (613,6 εκατομμυρίων δολαρίων) για τις δραστηριότητές της στον Καναδά, συμπεριλαμβανομένης μιας επένδυσης 166 εκατομμυρίων καναδικών δολαρίων στις δραστηριότητές της στο Άλιστον του Οντάριο, διατηρώντας το καναδικό εργατικό δυναμικό της που αποτελείται από 4.000 άτομα.

Η Honda σχεδιάζει μια ακόμη επένδυση 338 εκατομμυρίων δολαρίων στο Οχάιο, αλλά και νέες επενδύσεις στην Τζόρτζια και την Αλαμπάμα.

Η εταιρεία ανακοίνωσε τον Μάιο σχέδια για την προσθήκη 15 νέων υβριδικών μοντέλων παγκοσμίως έως το 2030. Ανακοίνωσε επίσης ότι θα καταργήσει τους στόχους πωλήσεων ηλεκτρικών οχημάτων και θα αναστείλει επ' αόριστον ένα έργο ηλεκτρικών οχημάτων στον Καναδά ύψους 11 δισεκατομμυρίων δολαρίων, στο πλαίσιο μιας απομείωσης αξίας 9 δισεκατομμυρίων δολαρίων για ηλεκτρικά οχήματα.

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Η Honda δήλωσε ότι θα επενδύσει στην Αλαμπάμα για την κατασκευή ενός νέου υβριδικού κινητήρα V6 και θα ανακατασκευάσει το εργοστάσιο κινητήρων του Οχάιο για την κατασκευή ενός νέου τετρακύλινδρου κινητήρα. Θα ανακατασκευάσει επίσης τα εργοστάσια κιβωτίων ταχυτήτων στο Οχάιο και την Τζόρτζια και σχεδιάζει να επαναφέρει την παραγωγή κινητήρων στο Οντάριο.