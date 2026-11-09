Τροπολογίες του ΠΑΣΟΚ για τα τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας και τα data centers.

Αύριο, Τρίτη, εισάγεται στην ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο με τις ρυθμίσεις για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.

Το βράδυ της Δευτέρας ολοκληρώθηκε στην επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής η επεξεργασία του νομοσχεδίου με τίτλο «Βελτίωση του σχεδιασμού της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας - Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2024/1711 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2024 για την τροποποίηση των οδηγιών (ΕΕ) 2018/2001 και (ΕΕ) 2019/944 και λοιπές διατάξεις».

Η ηγεσία του υπουργείου Περιβάλλοντος επανέλαβε ότι με το νομοσχέδιο ρυθμίζονται ζητήματα προστασίας του καταναλωτή στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και εισάγονται αυστηρότεροι κανόνες για μεγαλύτερη διαφάνεια.

Σε αυτές τις διατάξεις εντάσσονται, όπως ανέφερε η πολιτική ηγεσία του υπουργείου:

- το άρθρο 6 του νομοσχεδίου «ελευθερία επιλογής προμηθευτή και προστασία πελατών κατά τη διάρκεια εκκρεμών καταγγελιών και εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών», με το οποίο θεσπίζεται προστασία του καταναλωτή από τις αποκοπές, όσο εκκρεμεί η ένσταση ή καταγγελία του σχετικά με τον λογαριασμό του.

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- το άρθρο 7 του νομοσχεδίου «συμβάσεις ορισμένου χρόνου για την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας σε σταθερή τιμή και συμβάσεις δυναμικής τιμολόγησης ηλεκτρικής ενέργειας», με το οποίο θεσμοθετείται νομική υποχρέωση των προμηθευτών για σταθερά τιμολόγια.

- το άρθρο 8 «διαχείριση κινδύνου από τους προμηθευτές», με το οποίο θεσπίζεται η αντιστάθμιση κινδύνου στο πλαίσιο της οργάνωσης των προμηθευτών, ώστε να μην μετακυλίεται η έλλειψη αντιστάθμισης στον καταναλωτή.

- το άρθρο 9 «παροχή υπηρεσίας τελευταίου καταφυγίου» με το οποίο ενισχύεται το πλαίσιο με τρόπο ώστε ο καταναλωτής, αν βρεθεί στο «τελευταίο καταφύγιο» να προστατεύεται και να μπορεί να παραμείνει εκεί τουλάχιστον έξι μήνες.

- το άρθρο 57 «μοναδιαίες χρεώσεις έναντι ανταλλάγματος υπηρεσιών κοινής ωφέλειας» με το οποίο μειώνεται κατά 50% η μοναδιαία χρέωση υπηρεσιών κοινής ωφέλειας στην πρώτη κλίμακα κατανάλωσης για τους οικιακούς καταναλωτές.

Δύο τροπολογίες κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ

Το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε δύο τροπολογίες στο νομοσχέδιο για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, αναφορικά με τη μετάπτωση των οικιακών καταναλωτών από τα πράσινα στα μπλε τιμολόγια και σχετικά με τα data centers.

Ο εισηγητής του ΠΑΣΟΚ Φραγκίσκος Παρασύρης δήλωσε ότι το κόμμα του, βλέποντας τις αυξήσεις που έρχονται στην αγορά ενέργειας, κυρίως στο ηλεκτρικό ρεύμα, καταθέτει τη συγκεκριμένη τροπολογία, ώστε να μπορέσουν οι καταναλωτές να μεταπίπτουν στο μπλε τιμολόγιο σε εύλογο χρονικό διάστημα, αλλά εντός του χειμώνα 2026-2027.

Σε σχέση με τα data centers, η τροπολογία προωθεί καθορισμό ελάχιστων αποστάσεων, αυστηρών περιβαλλοντικών, ακουστικών και μικροκλιματικών και πολεοδομικών περιορισμών, κατάργηση ειδικών προνομιακών όρων δόμησης, καθώς και όρων διάθεσης ηλεκτρικού χώρου για την εγκατάστασή τους πλησίον οικιστικών ζωνών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ