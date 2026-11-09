Όσα άκουσε ο Αλέξης Τσίπρας κατά την επίσκεψή του σε φούρνο στην Ήπειρο.

«Η ακρίβεια το αόρατο μνημόνιο που πληρώνει ακριβά όλη η κοινωνία και η εκτεταμένη διαφθορά με άμεσες επιπτώσεις στην οικονομία είναι ένα εκρηκτικό μείγμα», τονίζει ο Αλέξης Τσίπρας σε ανάρτηση, με αφορμή συζήτηση που είχε με αρτοποιούς.

«“Το ψωμί, ψωμάκι θα πούμε με τον Μητσοτάκη”, λένε οι αρτοποιοί που βλέπουν τα περιθώρια κέρδους να συρρικνώνονται σε βαθμό που απειλεί τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων τους», αναφέρει στην ανάρτησή του, έπειτα από επίσκεψη που έκανε σε φούρνο, κατά την περιοδεία του στην Ήπειρο, όπου άκουσε τα προβλήματα του κλάδου.

«Βέβαια μιλάμε για τους κανονικούς αρτοποιούς, αυτούς που κάθε μήνα πρέπει να πληρώσουν εφορία, ασφαλιστικές εισφορές κλπ, όχι για τους Mr Χωριάτικο», παρατηρεί ο επικεφαλής της ΕΛΑΣ.

Η ανάρτηση του Αλέξη Τσίπρα

«Το ψωμί, ψωμάκι θα πούμε με τον Μητσοτάκη», λένε οι αρτοποιοί που βλέπουν τα περιθώρια κέρδους να συρρικνώνονται σε βαθμό που απειλεί τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων τους.

Το ενεργειακό κόστος έχεις αυξηθεί την τελευταία πενταετία 30%, τα κεφάλαια κίνησης έχουν εξανεμιστεί, με τα επιτόκια για τραπεζικό δανεισμό να είναι απαγορευτικά για μια μικρομεσαία επιχείρηση.

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Βέβαια μιλάμε για τους κανονικούς αρτοποιούς, αυτούς που κάθε μήνα πρέπει να πληρώσουν εφορία, ασφαλιστικές εισφορές κλπ, όχι για τους Mr Χωριάτικο. Και μιλώντας για τη στήριξη της υγιούς επιχειρηματικότητας, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πέρα από το ενεργειακό κόστους, την άδικη φορολογία κλπ υπάρχει και το πολύ σοβαρό ζήτημα του αθέμιτου ανταγωνισμού από αυτούς τους «επιχειρηματίες» που ζουν εις βάρος των έντιμων φουρνάρηδων και της κοινωνίας.

Σκεφτείτε πόσοι φούρνοι της γειτονιάς έκλεισαν γιατί δεν μπορούσαν να ανταγωνιστούν τους Mr Χωριάτικο που τελικά δεν έκλεβαν μόνο το δημόσιο, αλλά και το ψωμί των ίδιων.

1.500 φούρνοι έχουν κλείσει τα τελευταία πέντε χρόνια.

Η ακρίβεια το αόρατο μνημόνιο που πληρώνει ακριβά όλη η κοινωνία και η εκτεταμένη διαφθορά με άμεσες επιπτώσεις στην οικονομία είναι ένα εκρηκτικό μείγμα. Με αυτή τη διαφθορά πρέπει να τελειώνουμε, από τον λογαριασμό του ρεύματος και τα καρτέλ, μέχρι αυτούς που κλέβουν το δημόσιο.

{https://www.instagram.com/p/DfiHtEBN4KW/?hl=el}