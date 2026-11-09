Την Τρίτη ο Αλέξης Τσίπρας συνεχίζει την περιοδεία του στην Πρέβεζα.

Στην Ήπειρο, σε μία από τις φτωχότερες περιφέρειες της Ευρώπης, περιοδεύει ο Αλέξης Τσίπρας.

Από την Ελεούσα Ιωαννίνων, ο Αλέξης Τσίπρας τόνισε την ανάγκη στα στροφή της κοινωνίας. «Βρίσκομαι σήμερα στην Ήπειρο περιοδεύοντας στον νομό Ιωαννίνων αλλά και αύριο στον νομό Πρεβέζης για να βρεθώ σε επαφή με τους ανθρώπους της παραγωγής, τους ανθρώπους του μόχθου και της δημιουργίας, τους ανθρώπους που αγωνιούν για ένα καλύτερο αύριο» σημείωσε ο Αλέξης Τσίπρας.

Τόνισε πως βρίσκεται σε μία «περιφέρεια όπου δυστυχώς είναι μία από τις φτωχότερες περιφέρειες της Ευρώπης, απέχοντας πάρα πολύ από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Είναι στο 45% του ευρωπαϊκού μέσου όρου με όρους κατά κεφαλήν εισοδήματος, με όρους αγοραστικής δύναμης και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας προβληματίσει όλους».

Ο Αλέξης Τσίπρας μιλώντας για τους Ηπειρώτες σημείωσε ότι «αγωνίζονται για ένα καλύτερο αύριο, με αξιοπρέπεια, με πείσμα, με δύναμη. Συρρικνώνεται δημογραφικά και πρέπει να στηρίξουμε τις νέες παραγωγικές ηλικίες και αυτό απαιτεί ένα άλλο υπόδειγμα παραγωγικό. Αυτό απαιτεί συγκεκριμένες παρεμβάσεις. Έναν άλλο αναπτυξιακό σχεδιασμό με κοινωνική δικαιοσύνη, παραγωγική ανασυγκρότηση και αποκέντρωση».

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