«Νοέμβρης στην Ήπειρο χωρίς καζάνια για τσίπουρα, δεν γίνεται», έγραψε χαρακτηριστικά.

Στην Ήπειρο θα βρεθεί τη Δευτέρα και την Τρίτη ο Αλέξης Τσίπρας, συνεχίζοντας τις επισκέψεις του σε περιοχές της χώρας, όπως ανακοίνωσε με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Κυριακή (8/11).

Ο πρώην πρωθυπουργός δημοσίευσε βίντεο, προαναγγέλλοντας την επίσκεψή του με χιουμοριστική διάθεση και αναφορά στο τσίπουρο, που αποτελεί χαρακτηριστικό προϊόν της περιοχής.

«Νοέμβρης στην Ήπειρο χωρίς καζάνια για τσίπουρα, δεν γίνεται», έγραψε χαρακτηριστικά.

Όπως σημείωσε, μετά την Κρήτη, τη Θεσσαλία και την Καλαμάτα, επόμενος σταθμός των επισκέψεών του θα είναι η Ήπειρος.

{https://www.facebook.com/reel/2374239566682371?locale=el_GR}

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Στην ανάρτησή του αναφέρθηκε επίσης στις συναντήσεις που πραγματοποιεί με κατοίκους της περιφέρειας, δίνοντας έμφαση στις συζητήσεις για την καθημερινότητα και τις προοπτικές των τοπικών κοινωνιών.

«Συνεχίζουμε τις συναντήσεις μας με τον κόσμο που επιμένει να ζει και να δημιουργεί στον τόπο του. Αυτή τη φορά σε μια από τις πιο αδικημένες περιφέρειες της χώρας μας. Αλλά με ανθρώπους με δύναμη, αξιοπρέπεια και αστείρευτο πείσμα», ανέφερε.

Κλείνοντας, ο Αλέξης Τσίπρας έδωσε έναν πιο χαλαρό τόνο στην ανακοίνωση της επίσκεψής του, γράφοντας: «Θα τα πούμε κι από κοντά, θα πιούμε και τσίπουρα φυσικά».