Ο δρομέας εμφανίστηκε με αρχαιοελληνική ενδυμασία, κρατώντας ασπίδα και σπαθί και τραβώντας τα βλέμματα όσων βρίσκονταν στο Καλλιμάρμαρο.

Μπορεί οι πρώτοι δρομείς να είχαν ολοκληρώσει τον αγώνα τους αρκετές ώρες νωρίτερα, όμως ο τελευταίος τερματισμός στον 43ο Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας ήταν εκείνος που πρόσφερε μία από τις πιο ξεχωριστές στιγμές της διοργάνωσης.

Ο 75χρονος Ιδομενέας Αβραμάκης πέρασε τη γραμμή του τερματισμού στο Παναθηναϊκό Στάδιο στις 18:15 το απόγευμα της Κυριακής (8/11), έχοντας διανύσει ξυπόλυτος τα 42,195 χιλιόμετρα της ιστορικής διαδρομής.

Ο δρομέας εμφανίστηκε με αρχαιοελληνική ενδυμασία, κρατώντας ασπίδα και σπαθί και τραβώντας τα βλέμματα όσων βρίσκονταν στο Καλλιμάρμαρο.

Παρά την πολύωρη προσπάθειά του, κατάφερε να ολοκληρώσει τη διαδρομή, γνωρίζοντας το θερμό χειροκρότημα του κόσμου που παρέμενε στο στάδιο.

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Έχει συμμετάσχει σε περισσότερους από 54 Μαραθωνίους

Ο Ιδομενέας Αβραμάκης δεν είναι πρωτάρης στις μεγάλες αποστάσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει συμμετάσχει σε περισσότερους από 54 Μαραθωνίους, επιλέγοντας να τρέχει με την ιδιαίτερη εμφάνισή του.

Στον τερματισμό τον περίμενε η πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ, Σοφία Σακοράφα, η οποία τον συνεχάρη για την προσπάθειά του και του απένειμε το μετάλλιο της διοργάνωσης, έργο του γλύπτη Κυριάκου Ρόκου.

Ο 75χρονος θέλησε παράλληλα να στείλει το δικό του μήνυμα για τη σημασία της άσκησης, αποκαλύπτοντας και το σύνθημα που τον συνοδεύει: «Τρέξε για να μη σε τρέχουν».

Σημειώνεται πως η φετινή διοργάνωση συγκέντρωσε περίπου 25.000 δρομείς στην αυθεντική διαδρομή, ενώ οι συνολικές συμμετοχές στους αγώνες του διημέρου, συμπεριλαμβανομένων των 5 και 10 χιλιομέτρων, ξεπέρασαν τις 85.000, σημειώνοντας ιστορικό ρεκόρ.