Το «ferritin face» αλλάζει τη συζήτηση για την ομορφιά.

Μαύροι κύκλοι κάτω από τα μάτια, χλωμή επιδερμίδα, εύθραυστα νύχια και έντονη τριχόπτωση. Αυτά είναι μερικά από τα χαρακτηριστικά που χρήστες του TikTok συνδέουν με το λεγόμενο «ferritin face», μια νέα τάση που επιχειρεί να εξηγήσει αλλαγές στην εξωτερική εμφάνιση μέσα από τα επίπεδα σιδήρου στον οργανισμό.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Vogue Business, το hashtag #FerritinFace έχει συγκεντρώσει περισσότερες από 16 εκατομμύρια προβολές, ενώ οι σχετικές αναζητήσεις στη Google στη Βρετανία αυξήθηκαν κατά 5.000% από τον Οκτώβριο.

Τι είναι το «ferritin face»

Η φερριτίνη είναι μια πρωτεΐνη που αποθηκεύει σίδηρο στον οργανισμό. Οι τιμές της αποτελούν σημαντικό δείκτη των αποθεμάτων σιδήρου, ο οποίος είναι απαραίτητος για τη μεταφορά οξυγόνου και τη φυσιολογική λειτουργία του σώματος.

Όταν τα αποθέματα μειώνονται, ενδέχεται να εμφανιστούν συμπτώματα όπως κόπωση, τριχόπτωση και ωχρότητα.

Ωστόσο, οι ειδικοί ξεκαθαρίζουν ότι το «ferritin face» δεν αποτελεί αναγνωρισμένη ιατρική διάγνωση. Οι μαύροι κύκλοι και η θαμπή επιδερμίδα μπορεί να σχετίζονται με την κληρονομικότητα, την αφυδάτωση, τις ορμονικές αλλαγές ή την έλλειψη ύπνου.

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Επομένως, η εικόνα του προσώπου δεν αρκεί για να διαπιστωθεί αν κάποιος έχει χαμηλή φερριτίνη.

Από τις κρέμες στις εξετάσεις αίματος

Η Vogue επισημαίνει ότι η δημοτικότητα της τάσης αντανακλά μια ευρύτερη αλλαγή στη βιομηχανία ομορφιάς.

Οι καταναλωτές δεν ενδιαφέρονται πλέον αποκλειστικά για προϊόντα που καλύπτουν τις ατέλειες, αλλά αναζητούν τις πιθανές αιτίες τους.

Εταιρείες καλλυντικών επενδύουν ήδη σε τεχνολογίες εξατομικευμένης περιποίησης. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Lancôme, η οποία παρουσίασε το Cell BioPrint, μια συσκευή που αξιοποιεί βιολογικούς δείκτες και απεικόνιση προσώπου για εξατομικευμένες προτάσεις περιποίησης.

Οι κίνδυνοι της αυτοδιάγνωσης

Παρά το αυξανόμενο ενδιαφέρον, οι επαγγελματίες υγείας προειδοποιούν για τους κινδύνους της αυτοδιάγνωσης μέσω κοινωνικών δικτύων.

Η λήψη συμπληρωμάτων σιδήρου χωρίς επιβεβαιωμένη έλλειψη μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητες ενέργειες, ακόμη και τοξικότητα σε υπερβολικές ποσότητες.

Η γιατρός Lamia Zafrani συνιστά σε όσους υποψιάζονται έλλειψη σιδήρου να απευθύνονται σε γιατρό και να εξετάζουν τη φερριτίνη τους μαζί με τη γενική αίματος.

Πηγή vogue.com