Μία απλή ανάληψη χρημάτων κατέληξε σε ένα «παιχνίδι ερωτήσεων» που έγινε viral στα social media.

Μία απλή επίσκεψη στην τράπεζα κατέληξε να παίρνει μία διαφορετική τροπή, καθώς η πολύ γρήγορα μετατράπηκε σε ένα «παιχνίδι ερωτήσεων» μεταξύ της πελάτισσας και του ταμεία.

Το περιστατικό έλαβε χώρα στις ΗΠΑ, όταν η Michelle Raleigh πήγε στο κατάστημα για να τραβήξει από τον λογαριασμό της το ποσό των 6.000 ευρώ. Η ίδια, είχε παρουσιάσει την ταυτότητά της και είχε υπογράψει τα απαραίτητα έγγραφα, ωστόσο η διαδικασία δεν ολοκληρώθηκε τόσο εύκολα.

Η ίδια, μοιράστηκε την εμπειρία της μέσω ενός σχετικού βίντεο στο TikTok, που πολύ γρήγορα έγινε viral κερδίζοντας το ενδιαφέρον των χρηστών.

Η επίσκεψη στην τράπεζα που έγινε viral

Όπως εξήγησε η Michelle Raleigh, είχε επισκεφθεί την τράπεζα προκειμένου να τραβήξει το ποσό των 6.000 δολαρίων από τον προσωπικό της λογαριασμό, θεωρώντας πως η διαδικασία δεν θα διαρκέσει πολύ, ούτε θα προκύψει κάποιο πρόβλημα.

Ωστόσο, ο ταμίας την ενημέρωση ότι, λόγω του λόγω του μεγάλου ποσού, έπρεπε να της κάνει μερικές ερωτήσεις επιπλέον για λόγους ασφαλείας.

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Η ίδια του δήλωσε «Είναι δικά μου τα χρήματα».

Αυτό, όμως, που αιφνιδίασε την Michelle ήταν ότι η πρώτη ερώτηση του υπαλλήλου ήταν πότε άνοιξε τον λογαριασμό, με την ίδια να δηλώνει πως δεν γνώριζε την ακριβή ημερομηνία.

Παράλληλα, προσπάθησε να βρει την απάντηση μέσω της εφαρμογής που διατηρεί η τράπεζα, με τον ταμία να την ενημερώνει ότι κάτι τέτοιο δεν συμπεριλαμβάνεται στην συγκεκριμένη εφαρμογή.

«Εντάξει, άρα αυτή τη στιγμή απέτυχα σε ένα τεστ με ανοιχτά βιβλία», του δήλωσε εκείνη με χιούμορ.

Στη συνέχεια, η γυναίκα προσπάθησε να εξηγήσει στον υπάλληλο ότι παλαιότερα χρησιμοποιούσε μία άλλη τράπεζα, ενώ σήμερα είναι πελάτισσα της Truist, της συγκεκριμένης εταιρείας.

{https://www.tiktok.com/@michellebellexo/video/7703258595000978718}

Τελικά, κατάφερε να τραβήξει τα χρήματά της μέσω μίας διαφορετικής διαδικασίας, ωστόσο θέλησε να μάθει πότε είχε ανοιχτεί ο λογαριασμός της.

Ο υπάλληλος, την ενημέρωσε ότι είχε ανοιχτεί τη δεκαετία του 1990, με την ίδια να δηλώνει ότι τότε ήταν παιδί, και πως ο λογαριασμός είχε ανοιχτεί προφανώς από τους γονείς της: «Δεν τον άνοιξα καν εγώ. Πώς είναι δυνατόν να γνωρίζω την απάντηση;», αναρωτήθηκε.

Το περιστατικό προκάλεσε μία σειρά αντιδράσεων στα social media, με αρκετούς χρήστες να εκφράζουν την ενόχλησή τους, ενώ άλλοι υπερασπίστηκαν την πλευρά της τράπεζας.

Όπως εξήγησαν, οι συγκεκριμένες ερωτήσεις αποτελούν μέρος των ελέγχων ασφαλείας που εφαρμόζουν οι τράπεζες, καθώς είναι συχνό το φαινόμενο εξαπάτησης και των περιστατικών απάτης.