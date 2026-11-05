Πώς η ανάθεση διαχείρισης της κληρονομιάς σε τρίτους μπορεί να προκαλεί πρόβλημα ακόμη και μετά από το θάνατο. Τα σημεία που πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή.

Μία υπόθεση οικονομικής εκμετάλλευσης ηλικιωμένου ήρθε στο φως της δημοσιότητας, αναδεικνύοντας τους κινδύνους που ελλοχεύει η επιλογή ανάθεσης διαχείρισης της περιουσίας σε τρίτα πρόσωπα.

Η υπόθεση έγινε γνωστή μέσα από δημοσίευμα του moneywise.com, με το σχετικό δημοσίευμα να αναφέρει ότι ένας άνδρας 67 ετών καταδικάστηκε σε περισσότερα από πέντε χρόνια ομοσπονδιακής φυλάκισης των ΗΠΑ, καθώς υπεξαίρεσε συνολικά 2,1 εκατομμύρια δολάρια από την περιουσία ενός 87χρονου που του είχε εμπιστευτεί τις οικονομικές και περιουσιακές του υποθέσεις.

Πιο συγκεκριμένα, το θύμα, που πέθανε τον περασμένο Ιούλιου, είχε αναθέσει την διαχείριση των οικονομικών του και την εκτέλεση της διαθήκης του στον κ. David L. Johnson. Ο ίδιος, δεν ήταν, ωστόσο, δικαιούχος της περιουσίας ούτε των χρημάτων του ηλικιωμένου.

Μετά τον θάνατο του 87χρονου, ο κ. David L. Johnson, συνέχισε να εκμεταλλεύεται χρήματα από την περιουσία που, ουσιαστικά, δεν του άνηκε, αποσπώντας περίπου 436.000 δολάρια τα οποία προέρχονταν από επιταγή φορολογικής επιστροφής.

Τον περασμένο Ιούλιου, ο 67χρονος δήλωσε ένοχος για ξέπλυμα χρήματος, ενώ στις 30 Οκτωβρίου του επιβλήθηκε η ποινή φυλάκισης, ενώ παράλληλα του ζητήθηκε αποζημίωση 1.025.056 δολαρίων.

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Μέχρι εκείνη τη στιγμή είχε επιστρέψει το ποσό, περίπου του 1,1 εκατομμυρίων δολαρίων από το ποσό που είχε κρατήσει από την περιουσία του 87χρονου.

Το πληρεξούσιο μπορεί να γίνει αφορμή για δικαστικές και οικονομικές διαμάχες

Η υπόθεση που αναδείχθηκε μέσα από το moneywise.com, επισημαίνει ότι το πληρεξούσιο μπορεί να είναι μία εύκολη επιλογή και ένα χρήσιμο εργαλείο για όσους δεν μπορούν να διαχειριστούν μόνοι τους τις οικονομικές και περιουσιακές τους υποθέσεις, ωστόσο το άτομο που καταλήγει να αναλαμβάνει αυτό τον ρόλο θα πρέπει να παρουσιάζει την απαραίτητη προσοχή.

Όπως αναφέρεται στο σχετικό δημοσίευμα, η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτών και Οικονομικών Υποθέσεων των ΗΠΑ, προτείνει να ενημερώνονται και άλλα έμπιστα πρόσωπα για την ύπαρξη του συγκεκριμένου πληρεξούσιου, καθώς και υπάρχει πλήρης διαφάνεια για τις αποφάσεις που λαμβάνονται και σχετίζονται με οικονομικές υποθέσεις.

Παράλληλα, οι πληρεξούσιοι που διαχειρίζονται ξένες οικονομικές υποθέσεις θα πρέπει να ενεργεί προς το συμφέρον του ατόμου που τους έχει εμπιστευθεί, και να προσκομίζουν τα απαραίτητα αρχεία και τις αποδείξεις των οικονομικών συναλλαγών.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και ο ρόλος της οικογένειας. Όταν ένας ηλικιωμένος αναθέτει σε κάποιον τρίτο τη διαχείριση των οικονομικών του, είναι σημαντικό να υπάρχει μία διακριτική αλλά υπαρκτή εποπτεία και τακτική ενημέρωση από το πρόσωπο που έχει αναλάβει τη διαχείριση των περιουσιακών.