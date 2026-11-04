Οι φήμες που κυκλοφορούσαν στο παρασκήνιο και που τώρα ήρθαν στην επιφάνεια - Γιατί είναι σχεδόν αδύνατο σε κυβέρνηση συνεργασίας με τη ΝΔ πρώτη δύναμη ο πρωθυπουργός να μην προέρχεται από το χώρο της.

Ας πούμε αλήθειες-τι παίζει πίσω από το θόρυβο που ξεσηκώθηκε πίσω από το άρθρο του Ευάγγελου Βενιζέλου στο «Βήμα της Κυριακής» με τα θετικά λόγια για την παρέμβαση Μητσοτάκη στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη που θεωρήθηκε ως αιχμή εναντίον του, αλλά και τις διαρροές του Μαξίμου που εξέφραζαν την ικανοποίησή του για τα "θερμά του λόγια" για τον πρωθυπουργό.

-Εδώ και καιρό κυκλοφορεί στα δημοσιογραφικά γραφεία πως «ψήνεται» μετά τις εκλογές κυβέρνηση συνεργασίας χωρίς τον Μητσοτάκη και με πρωθυπουργό τον Ευάγγελο Βενιζέλο. Ένα πρόσωπο δηλαδή που μπορεί να ηγηθεί μιας κυβέρνησης που θα στηρίζει η ΝΔ, το ΠΑΣΟΚ, αλλά και το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά! Γινόταν μάλιστα λόγος και για έναν-δυο επιχειρηματίες που στηρίζουν στο παρασκήνιο μια τέτοια «λύση».

-Το γεγονός ότι από τα τέλη της άνοιξης -αρχές καλοκαιριού ο Ευάγγελος Βενιζέλος μετά από μια περίοδο αντιπαράθεσης με το Μαξίμου επέλεξε τη σιωπή, τροφοδότησε περισσότερο τα παραπάνω σενάρια. Τα δε καλά του λόγια για τον πρωθυπουργό στο "Βήμα" κυριολεκτικά τα «φούσκωσαν» στο έπακρο.

-Η ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στην Επιτροπή Διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ έριξε «λάδι στη φωτιά». Μπορεί ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς να αρνήθηκε δημοσίως πως τα όσα είπε ο επικεφαλής της Χαριλάου Τρικούπη αποτελούσαν έμμεση κριτική στον Ευ. Βενιζέλο, πλην όμως κάτι τέτοιο δεν είναι πιστευτό από κανέναν. Είναι σαφές πως ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν μπορούσε να πάει στις εκλογές «φορτωμένος» με έναν τέτοιο σχεδιασμό ακόμα και αν αυτός δεν είχε καμία υπαρκτή βάση.

-Ο Γιάννης Κουρτάκης έγραψε στη στήλη του πως υπήρξε συνάντηση του Ευ. Βενιζέλου με τον Κ. Μητσοτάκη, κάτι που δεν επιβεβαίωνε καμία πλευρά, αλλά και που όμως καμία δεν διέψευδε επισήμως!

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

-Υπάρχουν τέτοια ή παρόμοια σενάρια για κυβερνήσεις συνεργασίας χωρίς πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη μετά τις κάλπες; Ναι, ασφαλώς- και όχι μόνο ένα! Και στην πορεία προς τις εκλογές θα γίνονται και περισσότερα, χωρίς να σημαίνει πως όλα δεν έχουν βάση. Η παντελής έλλειψη προοπτικής ύπαρξης αυτοδυναμίας θα φουντώνει φιλοδοξίες και θα δημιουργεί «ιερές» και «ανίερες» συμμαχίες για μετά τις κάλπες, ενώ θα φέρνει αρκετά πρόσωπα στο προσκήνιο.

-Με τη ΝΔ πρώτη δύναμη και με ποσοστό κάτω από 30% κυβέρνηση συνεργασίας χωρίς πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη μπορεί να υπάρξει, όχι όμως και χωρίς πρωθυπουργό με πρόσωπο που δεν ανήκει στο χώρο του νυν κυβερνώντος κόμματος. Ποιος θα το δεχόταν αυτό από τη ΝΔ; Μήπως ο ...Νίκος Δένδιας;

-Ο Ευάγγελος Βενιζέλος εξακολουθεί να αποτελεί εφεδρεία της χώρας για πολιτικές δυνάμεις του κυρίαρχου μπλοκ δυνάμεων. Ανεξαρτήτως αν ο ίδιος έχει αποχωρήσει από την ενεργό κομματική ζωή.