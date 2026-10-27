Η ιστορία του Τζακ ΜακΝτόναλντ που ακολούθησε έναν λιτό τρόπο ζωής και άφησε περιουσία σε φιλανθρωπικά ιδρύματα.

Μία ιδιαίτερη ιστορία για τη ζωή του εκατομμυριούχου δικηγόρου Τζακ ΜακΝτόναλτ έγινε γνωστή, καθώς μετά τον θάνατό του αποκαλύφθηκε ότι ένα μεγάλο μέρος της περιουσίας του πέρασε στα «χέρια» φιλανθρωπικών ιδρυμάτων.

Ο πρωταγωνιστής της ιστορίας, σύμφωνα με το parade.com, ακολουθούσε έναν λιτό τρόπο ζωής, φορούσε παλιά πουλόβερ, μετακινούταν με το λεωφορείο, επισκεπτόταν διαφορετικά σούπερ μάρκετ κυνηγώντας τις προσφορές και πλήρωνε πολλές φορές με κουπόνια. Ήταν σεμνός και ένας εκκεντρικός δικηγόρος, για όσους τον γνώριζαν.

Κανείς ωστόσο, δεν περίμενε ότι φεύγοντας από τη ζωή θα άφηνε πίσω του μία περιουσία 187,6 εκατομμυρίων δολαρίων.

Ο ΜακΝτόναλντ πέθανε τον Σεπτέμβριο του 2013 σε ηλικία 98 ετών, αφήνοντας πίσω του ένα μεγάλο χρηματικό ποσό για φιλανθρωπικούς σκοπούς.

Η διαθήκη του προκάλεσε έκπληξη, καθώς ο ίδιος είχε καταφέρει να κρατήσει τον πλούτο του μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας επί σειρά δεκαετιών.

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Η μεγάλη περιουσία πίσω από τη λιτή ζωή του δικηγόρου

Ο Τζακ ΜακΝτόναλντ γεννήθηκε στον Καναδά και μεγάλωσε στο Σιάτλ, αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου της Ουάσιγκτον το 1940 και εργάστηκε για σχεδόν τρεις δεκαετίες στη Διοίκηση Βρετανών των ΗΠΑ.

Η μεγάλη περιουσία που είχε στην κατοχή του προερχόταν από χρήματα που του άφησαν οι γονείς του, οι οποίοι τα είχαν συλλέξει λόγω της οικογενειακής τους επιχείρηση. Ο ίδιος, επέλεξε, αντί να ξοδέψει τα χρήματα, να τα επενδύσει στο χρηματιστήριο, παρακολουθώντας αυτοπροσώπως τις κινήσεις των λογαριασμών.

Κατά τη διάρκεια της ζωής του μελετούσε εταιρείες, επέλεγε τις μετοχές του και ενημερωνόταν συστηματικά για την αγορά.

Παρά την οικονομική του άνθιση, ωστόσο, δεν άλλαξε τον τρόπο ζωής του.

Συνέχισε να κυνηγάει τις εκπτώσεις των σούπερ μάρκετ, ζούσε λιτά και επέλεγε έναν πιο ήρεμο τρόπο ζωής.

Η περιουσία που έγινε φιλανθρωπικό έργο

Λίγους μήνες μετά από τον θάνατό του, τον Νοέμβριο του 2013, έγινε γνωστό ότι η περιουσία του θα μοιραζόταν σε τρεις διαφορετικούς οργανισμούς, όπως αναφέρει το parade.com.

Οι σχετικές πληροφορίες αναφέρουν ότι το 40% των εσόδων του προοριζόταν για το Ερευνητικό Ινστιτούτο του Παιδιατρικού Νοσοκομείου του Σιάτλ, με σκοπό να ενισχυθεί η έρευνα γύρω από τις παιδικές ασθένειες. Η απόφασή του, μάλιστα, στηρίχτηκε στην οικογένειά του, καθώς η μητέρα του εργαζόταν εθελοντικά στο Νοσοκομείο.

Παράλληλα, το 30% της περιουσίας του περιήλθε στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου της Ουάσιγκτον, για την υποστήριξη υποτροφιών και εκπαιδευτικών αναγκών. Το υπόλοιπο 30% των χρημάτων του θα δινόταν στον Φιλανθρωπικό Στρατό της Σωτηρίας, οργανισμό που συνδεόταν με τις αξίες της οικογένειάς του.

Μάλιστα, έγινε γνωστό ότι ο Τζακ ΜακΝτοναλτ στήριζε και άλλους οργανισμούς κατά τη διάρκεια της ζωής του. Ανάμεσα σε αυτούς ήταν και η καναδική πόλη Ελόρα, όπου προσέφερε περίπου 150.000 δολάρια με σκοπό να στηρίξει τοπικά έργα.

Η θετή του κόρη, Ρίγκεν Ντένις, είχε αποκαλύψει ότι η οικογένειά του γνώριζε για τη μυστική περιουσία για περίπου 40 χρόνια. Ο ίδιος, ωστόσο, είχε επιλέξει να ζει μακριά από τον πλούτο και να παραχωρεί τα χρήματα που είχε αποκομίσει εκεί που πίστευε ότι θα ήταν σωστό.

Όταν, μάλιστα, είχε ερωτηθεί σχετικά με το πώς θα ήθελε ο κόσμος να τον θυμάται είχε απαντήσει: «ως φιλάνθρωπο».