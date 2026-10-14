Η νέα εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου παρουσιάζεται ως δικηγόρος, είπε ότι έδωσε εξετάσεις για την άδεια στην Κίνα.

Στο «μικροσκόπιο» έχει μπει η νέα εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κέιτι Ζακάρια. Όχι για την «αγχωμένη» πρεμιέρα της στα briefing, αλλά διότι παρουσιάζεται ως δικηγόρος.

Η οργάνωση Campaign for Accountability υπέβαλε καταγγελία στον Δικηγορικό Σύλλογο της Καλιφόρνια, ζητώντας να γίνει έρευνα για την Κέιτι Ζακάρια, έπειτα από δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία δεν έχει άδεια για να ασκεί τη δικηγορία σε οποιαδήποτε πολιτεία.

Η καταγγελία επισημαίνει ότι αν ισχύει ότι η Ζακάρια «επανειλημμένα έχει παρουσιάσει τον εαυτό της ως άτομο με το δικαίωμα να ασκεί δικηγορία, χωρίς να έχει άδεια για να το κάνει», τότε πρόκειται για πράξη που η νομοθεσία της Καλιφόρνια αντιμετωπίζει ως έγκλημα.

«Η κ. Ζακάρια έχει επανειλημμένα παρουσιάσει τον εαυτό της ως δικηγόρο, για να ενισχύσει τη φήμη και την αξιοπιστία της ως τηλεοπτική σχολιάστρια για νομικά θέματα και τώρα ως εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, ωστόσο φαίνεται ότι ήταν ψέμα», δήλωσε η Μισέλ Κούπερσμιθ, εκτελεστική διευθύντρια της οργάνωσης.

«Στην Καλιφόρνια, το να αυτοαποκαλείσαι δικηγόρος χωρίς άδεια δεν είναι υπερβολή. Είναι έγκλημα. Ο Δικηγορικός Σύλλογος της πολιτείας θα πρέπει να διερευνήσει εάν η κ. Ζακάρια παραπλάνησε το κοινό σχετικά με τα προσόντα της και να λογοδοτήσει εάν το έχει κάνει», συμπλήρωσε, σύμφωνα με το The Hill.

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Οι εξετάσεις… στην Κίνα

Λίγη ώρα μετά το πρώτο της briefing, την Τρίτη, η Κέιτι Ζακάρια ήταν στο πλευρό του Ντόναλντ Τραμπ ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος απαντούσε σε ερωτήσεις δημοσιογράφων αποχωρώντας από τον Λευκό Οίκο. Ένας από τους ρεπόρτερ ρώτησε τον Τραμπ πώς τα πήγε η Ζακάρια και πού έδωσε εξετάσεις για να ασκεί τη δικηγορία η νέα συνεργάτιδά του.

«Τα πήγε πολύ καλά», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος και στράφηκε προς την Ζακάρια για να απαντήσει πού έδωσε εξετάσεις. «Όταν μετακόμισα στην Κίνα», είπε εκείνη.

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Στην Κίνα, όσοι δεν έχουν την υπηκοότητα δεν επιτρέπεται να δώσουν εξετάσεις στον εθνικό δικηγορικό σύλλογο, ούτε να ασκήσουν το επάγγελμα σε δικαστικές αίθουσες, αναφέρει η Washington Post. Σε ερώτηση της εφημερίδας, ο Λευκός Οίκος δεν διευκρίνισε εάν η Ζακάρια έχει ασκήσει ποτέ τη δικηγορία στις ΗΠΑ.

Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε ότι η Ζακάρια μετακόμισε στην Κίνα με τον σύζυγό της μετά την αποφοίτησή της, λόγω της εργασίας του σε αμερικανική εταιρεία ιδιωτικών κεφαλαίων και ανέφερε πως εκείνη εργάστηκε στο δίκαιο διεθνών συναλλαγών.

Στο LinkedIn αναφέρει ότι ήταν συνεργάτιδα στην ομάδα διεθνούς πρακτικής για το δικηγορικό γραφείο Zhong Lun στο Πεκίνο, την περίοδο 2011-13. Επίσης, ήταν γενική σύμβουλος της Fix California την περίοδο 2024-2025, οργανισμού που ίδρυσε ο Ρίτσαρντ Γκρένελ, πρώην αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ.

Το πανεπιστήμιο Pepperdine επιβεβαίωσε ότι η Ζακάρια έχει πτυχίο Νομικής και πως αποφοίτησε το 2011. Ο Τραμπ επίσης την παρουσίασε ως δικηγόρο, όταν ανακοίνωσε ότι αναλαμβάνει εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου.

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Το «νευρικό» πρώτο briefing

Η πρεμιέρα της στα briefing του Λευκού Οίκου δεν απέσπασε ιδιαίτερα θετικά σχόλια. Κράτησε μόλις 14 λεπτά και δέχθηκε ερωτήσεις από μόνο τρία συντηρητικά Μέσα: Breitbart News, Fox News και Daily Mail.

Πάντως, «έβγαλε» είδηση, καθώς η Κέιτι Ζακάρια ήταν εκείνη που ανακοίνωσε ότι ο Λευκός Οίκος ζήτησε την παραίτηση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ από τη θέση της πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα.

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Πολλοί σχολίασαν ότι η Ζακάρια ήταν ιδιαίτερα νευρική, αλλά και το γεγονός ότι δέχθηκε ελάχιστες ερωτήσεις δημοσιογράφων. Αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου αναρωτήθηκαν αν είχε τον χρόνο να προετοιμαστεί πριν από το briefing και πόσο θα «αντέξει» στη θέση.

Η νευρικότητά της φάνηκε και σε ένα στιγμιότυπο που έγινε viral, καθώς μιλώντας για τον σύζυγό της είπε «ο πρόεδρός μου».

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