Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι οι πρώτες αποκαλύψεις της WSJ για την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ δημοσιοποιήθηκαν ενώ ο Μάρκο Ρούμπιο πραγματοποιούσε επίσκεψη στην Αθήνα.

Αυστηρή υπενθύμιση των κανόνων δεοντολογίας προς το προσωπικό του Στέιτ Ντιπάρτμεντ απηύθυνε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, μόλις μία ημέρα μετά την απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να απομακρύνει την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ από τη θέση της πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα, εν μέσω καταγγελιών για τη συμπεριφορά της κατά την άσκηση των καθηκόντων της.

Σύμφωνα με το Bloomberg, ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας απέστειλε την Τετάρτη εσωτερικό μήνυμα προς όλους τους εργαζομένους του υπουργείου Εξωτερικών, καλώντας τους να αποφεύγουν συγκρούσεις συμφερόντων, να ενεργούν με αμεροληψία και να μην αξιοποιούν τη δημόσια θέση τους για προσωπικό όφελος.

«Στο πλαίσιο της προσωπικής και επαγγελματικής μας ακεραιότητας, αναμένω από τους υπαλλήλους να αποφεύγουν συγκρούσεις συμφερόντων κατά την εργασία τους, να ενεργούν αμερόληπτα και να μην χρησιμοποιούν τα δημόσια αξιώματά τους για ιδιωτικό όφελος», ανέφερε ο Ρούμπιο, σύμφωνα με την εσωτερική αλληλογραφία που περιήλθε στην κατοχή του αμερικανικού πρακτορείου.

Η παρέμβαση πραγματοποιήθηκε στον απόηχο της απομάκρυνσης της Γκίλφοϊλ, την οποία ο Τραμπ είχε διορίσει πρέσβειρα στην Ελλάδα το προηγούμενο έτος.

Η απόφαση του Αμερικανού προέδρου ακολούθησε σειρά δημοσιευμάτων της Wall Street Journal, σύμφωνα με τα οποία η Γκίλφοϊλ φέρεται να ζήτησε ή να αποδέχθηκε χρήματα, ταξίδια και άλλες παροχές από πρόσωπα που επιδίωκαν πρόσβαση σε Αμερικανούς αξιωματούχους μέσω της διπλωματικής της ιδιότητας.

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Η πρώην πρέσβειρα, η οποία στο παρελθόν είχε αρραβωνιαστεί τον Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, γιο του Αμερικανού προέδρου, αρνήθηκε κατηγορηματικά τις καταγγελίες. Σε εκτενή ανάρτησή της στην πλατφόρμα X, δεσμεύθηκε να υπερασπιστεί σθεναρά το όνομα, τη φήμη και την ακεραιότητά της.

Η στάση Ρούμπιο στην Αθήνα

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι οι πρώτες αποκαλύψεις δημοσιοποιήθηκαν ενώ ο Μάρκο Ρούμπιο πραγματοποιούσε επίσκεψη στην Αθήνα.

Όταν κυκλοφόρησε το πρώτο δημοσίευμα της Wall Street Journal, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών υπερασπίστηκε δημόσια την Γκίλφοϊλ, χαρακτηρίζοντάς την «ισχυρή πρέσβειρα».

Ωστόσο, μετά τη δημοσιοποίηση πρόσθετων καταγγελιών, λίγο πριν από την αναχώρησή του από την Αθήνα στις 8 Οκτωβρίου, απέφυγε να απαντήσει επί της ουσίας στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων. Μάλιστα, παρουσία της Γκίλφοϊλ, επέκρινε τον τρόπο με τον οποίο διοχετεύονταν πληροφορίες στα μέσα ενημέρωσης, υποστηρίζοντας ότι η αμερικανική κυβέρνηση δεν μπορεί να καλείται να απαντά σε κάθε δημοσίευμα χωρίς προηγουμένως να έχει εξετάσει το περιεχόμενό του.

Υπενθύμιση της νομοθεσίας περί δεοντολογίας

Στο μήνυμά του προς το προσωπικό του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, ο Ρούμπιο αναφέρθηκε επίσης στον νόμο Hatch Act, ο οποίος περιορίζει την πολιτική δραστηριότητα των ομοσπονδιακών υπαλλήλων.

Υπογράμμισε ότι οι εργαζόμενοι οφείλουν να συμμορφώνονται με τους σχετικούς κανονισμούς, επισημαίνοντας πως η πολιτική δραστηριότητα απαγορεύεται στον ομοσπονδιακό χώρο εργασίας. «Ο καθένας μας έχει προσωπική υποχρέωση να συμμορφώνεται με τους κυβερνητικούς κανόνες δεοντολογίας», τόνισε χαρακτηριστικά.

Πάντως, το υπόμνημα δεν περιλαμβάνει καμία ονομαστική αναφορά στην Γκίλφοϊλ, ούτε εξηγεί γιατί ο υπουργός Εξωτερικών επέλεξε τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή για την αποστολή του. Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ δεν ανταποκρίθηκε άμεσα σε αίτημα του Bloomberg για σχολιασμό.