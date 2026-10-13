Η πορεία της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στην Ελλάδα. «Δεν λες όχι στον πρόεδρο».

Ήταν θέμα ωρών και κανείς στις ΗΠΑ (σε αντίθεση με την Ελλάδα) δεν… έπεσε από τα σύννεφα, όταν η νέα εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κέιτι Ζακάρια, ανακοίνωσε ότι έχει ζητηθεί η παραίτηση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

Το σύνθημα έδωσε, ποιος άλλος, ο πρόεδρος Τραμπ ο οποίος χθες Δευτέρα δήλωνε για μια ενδεχόμενη παραίτηση της Γκίλφοϊλ: «Το εξετάζουμε, δεν είμαστε ικανοποιημένοι», ενώ σήμερα επανήλθε λέγοντας: «Δεν ήταν μέλος της οικογένειάς μου. Έβγαινε με τον γιο μου πριν από πολύ καιρό», και συνέχισε: «Πήγε στην Ελλάδα, έκανε καλή δουλειά, αλλά δεν μας άρεσαν αυτά που διαβάζαμε».

Ο Τραμπ είπε επίσης πως δεν μίλησε ο ίδιος με την Γκίλφοϊλ και επανέλαβε: «Δεν μου άρεσαν αυτά που διάβαζα».

{https://x.com/RapidResponse47/status/2110032804461621404}

Θυμίζουμε ότι στην πρώτη της συνέντευξη, ως πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα, η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ είχε μιλήσει στη Vogue Ελλάδας και μάλιστα πριν φτάσει στην Ελλάδα, και όπως πολύ εύστοχα είχε πει «δεν λες όχι στον πρόεδρο». Όπως έγινε και σήμερα.

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Οι αποκαλύψεις της WSJ

Όλα ξεκίνησαν όταν η αμερικανική εφημερίδα αποκάλυψε σε δημοσίευμά της φερόμενη συνομιλία της με τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρο Παπασταύρου, σε δείπνο στην Αθήνα τον περασμένο Μάρτιο, παρουσία Ελλήνων και Αμερικανών αξιωματούχων.

Στο επίκεντρο του σχετικού δημοσιεύματος βρέθηκε μία φράση που η αμερικανική εφημερίδα αποδίδει στην πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα. Αναφερόμενη στην επικείμενη τότε κατάρρευση της κυβέρνησης της Ρουμανίας, η Γκίλφοϊλ φέρεται να είπε στους παρευρισκόμενους: «Μπορούμε να το κάνουμε αυτό σε όποια χώρα θέλουμε. Μπορούμε να το κάνουμε κι εδώ».

Η αναφορά προκάλεσε, σύμφωνα με τη Wall Street Journal, την έντονη αντίδραση του Σταύρου Παπασταύρου, ο οποίος φέρεται να απάντησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν μπορούν να αντικαταστήσουν την κυβέρνηση της Ελλάδας, η οποία έχει εκλεγεί από τον ελληνικό λαό.

Η WSJ αποδίδει την περιγραφή σε πρόσωπο που, όπως αναφέρει, ήταν παρόν στο δείπνο και σε άλλα πρόσωπα που ενημερώθηκαν για όσα συνέβησαν, ενώ σημειώνει ότι ο δικηγόρος της Γκίλφοϊλ αμφισβήτησε την περιγραφή της συγκεκριμένης συνομιλίας.

Το περιστατικό περιλαμβάνεται σε εκτενές δημοσίευμα της αμερικανικής εφημερίδας για τον ρόλο της Γκίλφοϊλ στην προώθηση των αμερικανικών ενεργειακών συμφερόντων στην Ελλάδα και στα Βαλκάνια, με αιχμή το αμερικανικό LNG και τον Κάθετο Διάδρομο.

Το δημοσίευμα των Financial Times που επιβεβαίωσε το ρεπορτάζ της WSJ

Δημοσίευμα των Financial Times, που υπέγραψαν οι Marton Dunai από τη Βουδαπέστη και η Ελένη Βαρβιτσιώτη από την Αθήνα, συνέδεσε τις επίμαχες δηλώσεις με τις πολιτικές εξελίξεις που ακολούθησαν στη Ρουμανία και την πτώση της κυβέρνησης του Ίλιε Μπολοζάν.

Σύμφωνα με τους FT, η υπόθεση αφορά επίσημο δείπνο στην αμερικανική πρεσβεία στην Αθήνα στις 18 Μαρτίου. Εκεί, κατά τη διάρκεια συνομιλίας με τον Έλληνα υπουργό Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου, η Γκίλφοϊλ φέρεται να αναφέρθηκε στις επικείμενες τότε πολιτικές εξελίξεις στη Ρουμανία.

Οι FT επικαλέστηκαν το σχετικό ρεπορτάζ της Wall Street Journal, σύμφωνα με το οποίο η Αμερικανίδα πρέσβειρα φέρεται να είπε: «Μπορούμε να το κάνουμε αυτό σε οποιαδήποτε χώρα θέλουμε. Μπορούμε να το κάνουμε και εδώ». Κατά την ίδια εκδοχή, ο κ. Παπασταύρου απάντησε ότι οι ΗΠΑ δεν μπορούν να αντικαταστήσουν τη δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση της Ελλάδας.

Οι Financial Times ανέφεραν επιπλέον, επικαλούμενοι πρόσωπο που γνωρίζει το περιστατικό, ότι η συζήτηση για τη Ρουμανία έγινε πράγματι στο δείπνο της 18ης Μαρτίου, παρουσία περισσότερων από δώδεκα ατόμων, μεταξύ των οποίων πολιτικοί, στελέχη της πρεσβείας και στρατιωτικοί.

Υπήρχαν όμως και ενοχλήσεις για τον τρόπο που ζούσε, αλλά και συμπεριφερόταν η ίδια στο προσωπικό της πρεσβείας. Όπως ανέφερε σήμερα ο Guardian για την Γκίλφοϊλ «δεν χαίρει σεβασμού στην Αθήνα. Πριν συμβούν όλα αυτά, σημαντικά πρόσωπα είχαν αρχίσει να τη θεωρούν άπληστη για τα χρήματα. Σε ιδιωτικά δείπνα, έπινε πολύ προτού καν ολοκληρωθεί το γεύμα. Ήταν ντροπιαστικό», ενώ σε άλλο σημείο αναφέρει: «Λίγες μόλις ώρες μετά την άφιξή της στην Ελλάδα, η Γκίλφοϊλ πήγε σε κέντρο με ζωντανή μουσική (μπουζούκια), όπου παρευρισκόταν σε πάρτι που διοργάνωσε ένας δημοφιλής τραγουδιστής, ο οποίος έμελλε να γίνει ένας από τους στενότερους φίλους της στην Αθήνα».

Η αντίδραση της Γκίλφοϊλ μετά την «καθαίρεσή» της

Σε ανάρτησή της, από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Χ, τόνισε ότι «οι κατηγορίες είναι ψευδείς και σκοπεύω να υπερασπιστώ σθεναρά το όνομά μου, τη φήμη μου και την ακεραιότητά μου. Έχω αφιερώσει την επαγγελματική μου ζωή στον αγώνα για τη δικαιοσύνη, στην υπεράσπιση του σωστού και στην προάσπιση των αξιών που καθιστούν την Αμερική ξεχωριστή. Δεν θα επιτρέψω σε ψευδείς κατηγορίες να καθορίσουν την εικόνα των δεκαετιών της προσφοράς μου στη δημόσια ζωή».

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Το να υπηρετώ ως Πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα υπήρξε η μεγαλύτερη τιμή της ζωής μου. Θα είμαι για πάντα ευγνώμων στον Πρόεδρο Ντόναλντ Τζ. Τραμπ και στον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, που μου εμπιστεύθηκαν το εξαιρετικό προνόμιο να εκπροσωπώ τη σπουδαιότερη χώρα στην ιστορία του κόσμου.

Από την πρώτη ημέρα της θητείας μου ως Πρέσβης, εργάστηκα ακούραστα για την προώθηση της πολιτικής «Πρώτα η Αμερική» (America First) του Προέδρου Τραμπ, την ενίσχυση της στρατηγικής μας συμμαχίας με την Ελλάδα και την επίτευξη ουσιαστικών επιτυχιών προς όφελος του αμερικανικού λαού.

Κατά τη διάρκεια της θητείας μου, συμβάλαμε στην εξασφάλιση ιστορικών συμφωνιών για την επέκταση των εξαγωγών αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) προς την Ευρώπη, προωθήσαμε τον Κάθετο Διάδρομο (Vertical Corridor) με στόχο τη μείωση της ενεργειακής εξάρτησης της Ευρώπης από τη Ρωσία, ενισχύσαμε τη συνεργασία μας στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας με έναν κρίσιμης σημασίας σύμμαχο στο ΝΑΤΟ και διευρύναμε τις ευκαιρίες για τις αμερικανικές επιχειρήσεις και τις επενδύσεις σε ολόκληρη την περιοχή.

Είμαι ιδιαίτερα υπερήφανη για τον ρόλο που διαδραμάτισε η Πρεσβεία μας στην ενίσχυση της αμερικανικής ενεργειακής κυριαρχίας, στην προώθηση της οικονομικής συνεργασίας και στη διασφάλιση ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν ο αναντικατάστατος ηγέτης στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Τα επιτεύγματα αυτά αποτελούν απόδειξη της τολμηρής ηγεσίας του Προέδρου Τραμπ, της αφοσίωσης του Υπουργού Εξωτερικών Ρούμπιο στην αμερικανική διπλωματία, καθώς και της εξαιρετικής προσφοράς των ανδρών και των γυναικών που υπηρετούν καθημερινά τη χώρα μας.

{https://x.com/kimguilfoyle/status/2110025356426330229}

Θέλω επίσης να αναφερθώ στις πρόσφατες κατηγορίες που διατυπώθηκαν εναντίον μου. Οι κατηγορίες αυτές είναι ψευδείς και σκοπεύω να υπερασπιστώ σθεναρά το όνομά μου, τη φήμη μου και την ακεραιότητά μου. Έχω αφιερώσει την επαγγελματική μου ζωή στον αγώνα για τη δικαιοσύνη, στην υπεράσπιση του σωστού και στην προάσπιση των αξιών που καθιστούν την Αμερική ξεχωριστή. Δεν θα επιτρέψω σε ψευδείς κατηγορίες να καθορίσουν την εικόνα των δεκαετιών της προσφοράς μου στη δημόσια ζωή.

Η ευγνωμοσύνη και ο σεβασμός μου προς τον Πρόεδρο Τραμπ και τον Υπουργό Εξωτερικών Ρούμπιο παραμένουν ακλόνητα. Είμαι υπερήφανη για όσα πετύχαμε μαζί και θα παραμείνω πάντοτε πιστή υποστηρίκτρια του Προέδρου Τραμπ και της αποστολής του να «Κάνει την Αμερική Ξανά Μεγάλη» (Make America Great Again).

Παρότι η θητεία μου ως Πρέσβης ενδέχεται να πλησιάζει στο τέλος της, η αφοσίωσή μου στον Πρόεδρο Τραμπ, στο κίνημα «Πρώτα η Αμερική» και στη χώρα που αγαπώ δεν θα τελειώσει ποτέ.

Το να υπηρετώ τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής υπήρξε η μεγαλύτερη τιμή της ζωής μου.

Εκφράζω τη βαθύτερη και ειλικρινέστερη ευγνωμοσύνη μου προς τον ελληνικό λαό για τη φιλοξενία του, τη συνεργασία του και για το γεγονός ότι με υποδέχθηκε με ανοιχτές αγκάλες.

Ο Θεός να ευλογεί τον Πρόεδρο Τραμπ, ο Θεός να ευλογεί τους εξαιρετικούς διπλωμάτες μας και τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεών μας και ο Θεός να ευλογεί τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής».