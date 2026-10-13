Ενώπιον Κογκρέσου και Στέιτ Ντιπάρτμεντ - για αρχή...

Ο Δημοκρατικός βουλευτής Γκρέγκορι Μικς έχει ζητήσει να εμφανιστεί η Γκίλφοϊλ ενώπιον μελών της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων και να απαντήσει σε ερωτήσεις ενόρκως. Παράλληλα, το Γραφείο Γενικού Επιθεωρητή του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών διερευνά καταγγελίες για τη συμπεριφορά της (σχέσεις με επιχειρηματίες).

Από τη στιγμή που χάνει τη θέση της ως πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Αθήνα, διπλωματικές πηγές θεωρούν πιθανό να υποχρεωθεί να καταθέσει στο Κογκρέσο και στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ σύντομα.

Σε μια τέτοια περίπτωση, θα κληθεί να απαντήσει - πέρα από όλα τα άλλα - για τη σχέση της με τον λομπίστα Χρήστο Μαραφάτσο και την εκπροσωπούμενη εταιρεία. Επίσης, για τις επαφές της με Έλληνες εφοπλιστές και επιχειρηματίες που αναφέρονται στα αμερικανικά δημοσιεύματα ως... γενναιόδωροι μαζί της.

Μέχρι τότε, πολλοί στη χώρα μας θα χάσουν τον ύπνο τους - όχι μόνο οικονομικοί παράγοντες...

Α.