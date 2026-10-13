Ο Στ. Παπασταύρου on camera μια μέρα μετά καρατόμηση της Κίμπερλι.

Ήταν ο αγαπημένος της υπουργός. Τον προηγούμενο Φεβρουάριο, η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ το επιβεβαίωσε δημόσια λέγοντας ότι ο Σταύρος Παπασταύρου της απαντά πάντα στο τηλέφωνο, ακόμη κι όταν βρίσκεται σε σύσκεψη με 20 άτομα.

Η δήλωση είχε γίνει στο συνέδριο «Διάλογοι της Νισύρου», όπου η απερχόμενη Αμερικανίδα πρέσβειρα είχε μιλήσει με ιδιαίτερα θερμά λόγια για τη συνεργασία της με τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μάλιστα, είχε αποκαλύψει ότι, όταν τον καλεί ενώ βρίσκεται σε σύσκεψη, του λέει:«Δεν χρειάζεται να μιλάς, απλά άκου».

Από την WSJ μάθαμε πρόσφατα για συζητήσεις μεταξύ τους που δεν θα ήθελαν να δημοσιοποιηθούν ούτε ο Παπασταύρου ούτε η Ουάσιγκτον.

Μετά την «απόλυση» της Κίμπερλι Γκιλφόιλ από τον Λευκό Οίκο, η χειρότερη σύμπτωση για την κυβέρνηση είναι να ανακοινώνει μέτρα για την αντιμετώπιση του ενεργειακού κόστους ο Στ. Παπασταύρου την επόμενη μέρα. Και επειδή αυτό προγραμματίστηκε λίγες ώρες πριν από τα νέα που ήρθαν από τις ΗΠΑ, προκύπτει ότι κεραυνοβολήθηκαν στο Μέγαρο Μαξίμου.

Α.