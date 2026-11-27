Η νέα μονάδα παραγωγής στο Wetzlar έρχεται να καλύψει την αυξανόμενη ευρωπαϊκή ζήτηση για συστήματα νυχτερινής όρασης.

Σε μια επένδυση ύψους πολλών εκατομμυρίων ευρώ στη Γερμανία προχωρά η HENSOLDT THEON NightVision GmbH (HTN GmbH), κοινοπραξία της HENSOLDT Optronics GmbH και της THEON, με την έναρξη λειτουργίας νέας παραγωγικής μονάδας στο Wetzlar. Η επέκταση της παραγωγικής της δυναμικότητας έρχεται σε μια περίοδο αυξανόμενης ζήτησης στον ευρωπαϊκό αμυντικό κλάδο, με στόχο την κάλυψη των αναγκών του προγράμματος νυχτερινής όρασης υπό τη διαχείριση του OCCAR, αλλά και την υποστήριξη της ενδεχόμενης ένταξης επιπλέον ευρωπαϊκών χωρών σε αυτό.

Christina Canitz, Head of HENSOLDT’s Optronics Division, Daniela Horn, Policy Officer for Cross-Sectional Materials at the German Ministry of Defense, Κρίστιαν Χατζημηνάς, Founder και CEO της THEON

Η HTN GmbH ιδρύθηκε στο Wetzlar το 2022, μετά την ανάθεση σύμβασης, την οποία διαχειρίζεται ο OCCAR, για την προμήθεια συστημάτων Νυχτερινής Όρασης MIKRON στις Ένοπλες Δυνάμεις της Γερμανίας και του Βελγίου. Έκτοτε, το πρόγραμμα έχει αναπτυχθεί σημαντικά, μεταξύ άλλων, με τη μεγάλη παραγγελία ύψους €1 δισ. τον Δεκέμβριο του 2025. Σήμερα, οι δεσμευτικές παραγγελίες ξεπερνούν τα 166.000 συστήματα NVG για τη Γερμανία και τα 12.500 για το Βέλγιο, καθιστώντας το συγκεκριμένο πρόγραμμα το μεγαλύτερο εν εξελίξει πρόγραμμα προμήθειας συστημάτων νυχτερινής όρασης στην Ευρώπη.

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Christina Canitz, Head of HENSOLDT’s Optronics Division

Η HTN GmbH έχει διευρύνει σταδιακά τις δραστηριότητές της στο Wetzlar, ενισχύοντας τις τοπικές δυνατότητες παραγωγής, δοκιμών, συντήρησης και επισκευών. Η νέα εγκατάσταση σηματοδοτεί το επόμενο στάδιο αυτής της ανάπτυξης, ενισχύοντας τη δυνατότητα παραγωγής μεγάλης κλίμακας και διασφαλίζοντας τη μακροχρόνια υποστήριξη των συστημάτων καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους.

Κρίστιαν Χατζημηνάς, Founder και CEO της THEON

Η Christina Canitz, Επικεφαλής του Τομέα Optronics της HENSOLDT, δήλωσε: «Η συνεχιζόμενη επένδυσή μας στο Wetzlar αντανακλά τη μακροπρόθεσμη δέσμευση της HTN GmbH στη Γερμανία και ενισχύει τον ρόλο της εγκατάστασης ως στρατηγικού ευρωπαϊκού κέντρου αριστείας για προηγμένα συστήματα νυχτερινής όρασης. Η επέκταση των δυνατοτήτων παραγωγής και υποστήριξης των συστημάτων καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους θα μας επιτρέψει να ανταποκριθούμε στην αυξανόμενη ζήτηση, συμβάλλοντας παράλληλα σε μια ευρύτερη ευρωπαϊκή προτεραιότητα: την ανάπτυξη αυτόνομων δυνατοτήτων άμυνας και ασφάλειας. Η HTN αποδεικνύει πώς οι συμπληρωματικές βιομηχανικές δυνατότητες της Ευρώπης μπορούν να συνδυαστούν, ενισχύοντας τις δυνατότητες νυχτερινής όρασης των ευρωπαϊκών χωρών και των κρατών-μελών του ΝΑΤΟ».

Luc Ruyssinck, Programme Manager, Small Programmes Programme Division (SPPD) του OCCAR

Ο Κρίστιαν Χατζημηνάς, Ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της THEON, πρόσθεσε: «Με την ενισχυμένη παραγωγική ικανότητα στο Wetzlar, είμαστε σε θέση όχι μόνο να ανταποκριθούμε στις αυξανόμενες απαιτήσεις της Γερμανίας και του Βελγίου, αλλά και να υποστηρίξουμε άλλες ευρωπαϊκές χώρες που ενδιαφέρονται να ενταχθούν στο πρόγραμμα υπό τη διαχείριση του OCCAR. Το Wetzlar δεν αποτελεί απλώς μια επέκταση της παραγωγικής ικανότητας, αλλά μια βιομηχανική πλατφόρμα με δυνατότητα περαιτέρω ανάπτυξης και ένα απτό παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο μπορούν να συνεργαστούν οι ευρωπαϊκές εταιρείες και χώρες. Η HTN συνδυάζει συμπληρωματικά πλεονεκτήματα, βιομηχανική εμπειρία και ευελιξία, αποδεικνύοντας ότι τέτοιου είδους συνεργασίες μπορούν να έχουν ουσιαστική επιχειρηματική αξία και, ταυτόχρονα, να συμβάλλουν στη διαμόρφωση μιας πιο ενοποιημένης ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας. Είμαστε υπερήφανοι που συμμετέχουμε σε αυτή τη συνεργασία και συμβάλλουμε στη μετατροπή αυτού του κοινού ευρωπαϊκού οράματος σε απτή βιομηχανική ικανότητα».

Από δεξιά: Michael Hundertmark, Mayor του Wetzlar, Dagmar Schmidt, Μέλος του German Bundestag (MdB), Matthias Büger, Μέλος του State Parliament of Hesse, Cirsten Kunz-Strueder, Μέλος του State Parliament of Hesse

Ο Luc Ruyssinck, Programme Manager του Small Programmes Programme Division (SPPD) του OCCAR, σχολίασε: «Η κοινοπραξία HTN GmbH, η οποία ιδρύθηκε από την THEON και τη HENSOLDT, δύο από τις κορυφαίες ευρωπαϊκές εταιρείες ηλεκτροοπτικών συστημάτων, συγκαταλέγεται μεταξύ των κύριων αναδόχων με τις καλύτερες επιδόσεις στο χαρτοφυλάκιό μας. Η σταθερή αξιοπιστία, η συνέπεια ως προς τα χρονοδιαγράμματα και η ποιότητα, σε συνδυασμό με την προθυμία ανάληψης και επιμερισμού κινδύνων, έχουν συμβάλει στην εδραίωση της εξαιρετικής φήμης της ως εταιρείας που ανταποκρίνεται στις δεσμεύσεις της. Αυτό επιβεβαιώνεται σταθερά κατά την τελευταία πενταετία, παρά τις πρωτοφανείς προκλήσεις που προέκυψαν από τη ραγδαία ανάπτυξη. Σήμερα, το πρόγραμμα δυνατοτήτων νυχτερινής όρασης έχει εξελιχθεί στο μεγαλύτερο πρόγραμμα του είδους του στην Ευρώπη, προσελκύοντας ευρύ ενδιαφέρον και ολοένα περισσότερους νέους πελάτες. Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι που δύο ακόμη χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρόκειται σύντομα να ενταχθούν στο πρόγραμμα. Με τη νέα παραγωγική εγκατάσταση να διαδραματίζει καίριο ρόλο στην τελική συναρμολόγηση και παράδοση των συστημάτων νυχτερινής όρασης, καθώς και στην υποστήριξή τους κατά τη χρήση, είμαστε πεπεισμένοι ότι η HTN είναι έτοιμη να ανταποκριθεί στη νέα ζήτηση και να εκπληρώνει με συνέπεια τις δεσμεύσεις της. Είμαστε επίσης βέβαιοι ότι το πρόγραμμα θα εξακολουθήσει να αποτελεί ένα εμπνευσμένο παράδειγμα ευρωπαϊκής συνεργασίας και ενός προϊόντος που αναπτύσσεται και κατασκευάζεται με επιτυχία στην Ευρώπη».

Ανώτατοι εκπρόσωποι του OCCAR