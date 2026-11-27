Η Πενσιλβάνια επλήγη σφοδρότερα από την κακοκαιρία.

Χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα παραμένουν εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά στις ΗΠΑ, μετά τη σφοδρή κακοκαιρία που σάρωσε τις ανατολικές και τις κεντρικές πολιτείες, προκαλώντας προβλήματα, ακόμα και την αναβολή της μεγάλης παρέλασης για την ημέρα των Ευχαριστιών, στη Νέα Υόρκη.

Ισχυρές βροχοπτώσεις, θυελλώδεις άνεμοι και πλημμύρες σε παράκτιες περιοχές έπληξαν το ανατολικό τμήμα της χώρας την Ημέρα των Ευχαριστιών. Σήμερα, σχεδόν μισό εκατομμύριο άνθρωποι παραμένουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, σύμφωνα με την ιστοσελίδα PowerOutage.us.

Στην Πενσιλβάνια, που επλήγη σφοδρότερα από την κακοκαιρία, περίπου 122.000 νοικοκυριά είναι χωρίς ρεύμα. Στο Μιζούρι, όπου σε ορισμένες περιοχές το ύψος του χιονιού έφτασε σχεδόν τα 40 εκατοστά, η ηλεκτροδότηση δεν είχε ακόμη αποκατασταθεί σε περίπου 72.000 νοικοκυριά. Στην πολιτεία της Νέας Υόρκης, 45.000 νοικοκυριά δεν έχουν ακόμα ρεύμα. Προβλήματα υπήρξαν και στα αεροπορικά ταξίδια, καθώς 1.600 πτήσεις είχαν καθυστέρηση και περισσότερες από 500 ακυρώθηκαν, σύμφωνα με το FlightAware.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ