Αμηχανία για τις συλλήψεις, φόβοι για τσουνάμι διώξεων σε κορυφαίους γαλάζιους αυτοδιοικητικούς, άγνωστο αν θα βρεθούν εμπλεκόμενα και άλλα πολιτικά στελέχη.

Το κλίμα στο Μέγαρο Μαξίμου ήταν αρκούντως βαρύ τον τελευταίο μήνα με τις πρόσφατες υποθέσεις Μπεκίρη, Τσαβδαρίδη και Λιάκου. Με την κυβέρνηση να εγκλωβισμένη σε μόνιμη θέση απολογούμενου για ζητήματα αδιαφάνειας και διαφθοράς που πλέον κρατά σταθερά τη δεύτερη θέση ως μεγαλύτερο πρόβλημα σε όλες τις δημοσκοπήσεις, σε μία συγκυρία κατά την οποία στο όγδοο πλέον έτος διακυβέρνησης, τέτοιες υποθέσεις αθροίζονται στο σωρό που έχει συσσωρευτεί καθ' όλη τη διάρκεια της επταετίας.

Με αυτό το δεδομένο, η ολοκλήρωση της έρευνας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τα περιβόητα «Σπιτάκια Ανακύκλωσης», οι μέχρι στιγμής τέσσερις συλλήψεις, το εξαιρετικά βαρύ κατηγορητήριο για εγκληματική οργάνωση, ξέπλυμα, απιστία και απάτη σε βάρος των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και πολύ περισσότερο το άγνωστο που ακολουθεί, δεν αποτελούν απλά εκρηκτικό κοκτέιλ για το κυβερνητικό στρατόπεδο. Αλλά καύσιμη ύλη ικανή να πυροδοτήσει Big Bang στο σύνολο της κυβέρνησης και επακόλουθα απρόβλεπτες πολιτικές εξελίξεις.

Η είδηση για τις πρωινές συλλήψεις έπεσε σαν βόμβα στην Ηρώδου Αττικού. Όχι γιατί δεν γνώριζαν την εν εξελίξει έρευνα των εντεταλμένων ευρωπαίων εισαγγελέων. Τουναντίον. Αλλά διότι δεν είχαν εικόνα για ολοκλήρωσής της. Για αυτό το λόγο και το κλίμα που εξέπεμπαν προς ενδιαφερόμενους και συνομιλητές για την πορεία της υπόθεσης ήταν καθησυχαστικό. Η αμηχανία κορυφαίων στελεχών της κυβέρνησης στις επίμονες κλήσεις δημοσιογράφων είναι ενδεικτική του κλίματος που επικράτησε. Και πέραν των τριών πρωινών συλλήψεων των δύο επιχειρηματιών και του εκδότη που αποτελεί διαχρονικά προνομιακό συνομιλητή του Μεγάρου Μαξίμου και της γαλάζιας παράταξης, συνεργάτες του Πρωθυπουργού έσπασαν τα τηλέφωνα για να μάθουν τι ακριβώς έχει συμβεί, ποιους περιλαμβάνει η δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, με τι κατηγορίες κλπ.

Αν και το περιεχόμενο της δικογραφίας ακόμα παραμένει σε επίπεδο πληροφοριών και διαρροών, όλα δείχνουν πως οι απαντήσεις που έλαβαν αξιωματούχοι του Μαξίμου μόνο ενθαρρυντικές δεν ήταν. Πληροφορίες του Dnews κάνουν λόγο για κοινοτικά κονδύλια ύψους 70 εκατ. ευρώ που θεωρούνται υπερκοστολογήσεις. Παράλληλα, αναφέρουν πως μετά τους 4 πρώτους συλληφθέντες, σειρά παίρνουν κορυφαίοι αιρετοί της τοπικής αυτοδιοίκησης, στη συντριπτική τους πλειοψηφία της ΝΔ, αλλά όχι μόνο. Στο επίκεντρο αναμένεται να βρεθούν 3 περιφερειάρχες, καθώς και πλειάδα δημάρχων. Σε ερώτηση του Dnews.gr σε αρμόδιες εισαγγελικές πηγές για το αν η δικογραφία ενδέχεται να διαβιβαστεί στη Βουλή - άρα κατά πόσο υπάρχει εμπλοκή υπουργού ή υπουργών - ένα τέτοιο ενδεχόμενο δεν αποκλείστηκε, χωρίς ωστόσο να επιβεβαιωθεί. Ενδεικτική πάντως της κατάστασης που αναμένεται να διαμορφωθεί είναι η προφητική αποστροφή κορυφαίου υπουργού σε προ εξαμήνου συνομιλία για την υπόθεση με το Dnews, όπου εξέφρασε την εκτίμηση πως «εμπλοκή υπουργού δεν νομίζω να προκύψει αν προχωρήσει η υπόθεση, ωστόσο το να έχεις εκτός των άλλων υποθέσεων και μία ντουζίνα γαλάζιους αυτοδιοικητικούς στο σκαμνί λίγο πριν τις εκλογές, δεν τη λες και ενθαρρυντική προεκλογική εικόνα».

Πάντως, όσο φειδωλοί ήταν αξιωματούχοι του Μεγάρου Μαξίμου σε σχόλια για τις εξελίξεις, μη έχοντας όλα τα δεδομένα στο τραπέζι, τόσο εμφατικά έσπευσε να τοποθετηθεί ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης υπέρ του Γιάννη Κουρτάκη, αφήνοντας αιχμές για δικαστική αυθαιρεσία των εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων, με αφορμή το ένταλμα σύλληψης του εκδότη, ο οποίος με δήλωσή του απορρίπτει κατηγορηματικά όλες τις κατηγορίες. Μπορεί ο κ. Γεωργιάδης να προκατέλαβε το Μέγαρο Μαξίμου, χαράσσοντας γραμμή διαχείρισης του σκανδάλου, ωστόσο ας μην αποκλείει κανείς η εν λόγω γραμμή άμυνας να αποτελέσει και επίσημη κυβερνητική γραμμή. Ειδικά με το δεδομένο πως εφόσον επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες για το εύρος των εμπλεκομένων στελεχών της ΝΔ, η εικόνα στην κοινή γνώμη θα είναι ενός ακόμα εκτεταμένου γαλάζιου - με λίγο πράσινο - σκανδάλου διασπάθισης κοινοτικών πόρων. Σε αυτή τη γραμμή είχαν ήδη αρχίσει να κινούνται από αργά το βράδυ της Πέμπτης στελέχη που απέκτησαν μία πρώτη εικόνα της δικογραφίας, κάνοντας λόγο για έωλη δικογραφία και υπενθυμίζοντας την αντίστοιχη του ΟΠΕΚΕΠΕ, στην οποία για πολλά στελέχη η υπόθεση αρχειοθετήθηκε.

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Αντίστοιχα, τα πρώτα δείγματα γραφής για το τι μέλλει γενέσθαι στις τάξεις της αντιπολίτευσης με την υπόθεση τα έδωσαν ήδη με τις πρώτες ανακοινώσεις τους τα κόμματα. Η ΕΛΑΣ τηρεί στάση αναμονής για να αποκτήσει γνώση όλων των δεδομένων της υπόθεσης και αρκέστηκε σε μία λιτή ανακοίνωση που βάζει στο κάδρο των ευθυνών ευθέως τον ίδιο τον κ. Μητσοτάκη. «Η χώρα έχει υποστεί ζημία και ο αρχιερέας της διαφθοράς πρέπει να φύγει» σημειώνει στην ανακοίνωσή της η Αμαλίας, προσθέτοντας πως «ο κ. Μητσοτάκης και η παρέα του έχουν γίνει οι καλύτεροι πελάτες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας». Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και το ΠΑΣΟΚ διεκδικώντας τα πρωτεία ανάδειξης του σκανδάλου με κοινοβουλευτική ερώτηση του 2025. Για την πορεία της υπόθεσης και τα όσα αναμένεται να έρθουν στο φως της δημοσιότητας για πρόσωπα που εμπλέκονται, αξίζει να σημειωθεί πάντως πως η Χαριλάου Τρικούπη έσπευσε να εκδώσει πρώτη ανακοίνωση. Ανακοινώσεις εξέδωσαν επίσης το ΚΚΕ, ο ΣΥΡΙΖΑ καθώς και ο Παύλος Πολάκης κατά μόνας.