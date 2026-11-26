Ακόμη πιο ανησυχητική είναι η αποτύπωση των συναισθημάτων που κυριαρχούν στην κοινωνία.

Αποκαλυπτικά για την οικονομική ασφυξία που βιώνουν τα ελληνικά νοικοκυριά, παρά το κυβερνητικό αφήγημα περί βελτίωσης της οικονομίας, είναι τα ευρήματα της έρευνας της MRB που παρουσιάστηκαν στο 17ο συνέδριο του ΙΕΛΚΑ.

Ένας στους δύο Έλληνες καταναλωτές αναγκάζεται να περιορίσει ακόμη και τις αγορές τροφίμων προκειμένου να ανταποκριθεί στις μηνιαίες υποχρεώσεις του, ενώ οκτώ στους δέκα περικόπτουν τις δαπάνες για διασκέδαση και ψυχαγωγία.

Σχεδόν επτά στους δέκα εκτιμούν ότι η χώρα βρίσκεται σε πορεία κρίσης και αβεβαιότητας, με το 66,3% να αναδεικνύει την ακρίβεια και το κόστος ζωής ως το μεγαλύτερο πρόβλημα και τη διαφθορά να ακολουθεί με 25,5%.

Οργή, φόβος και παραίτηση κυριαρχούν στην κοινωνία

Ακόμη πιο ανησυχητική είναι η αποτύπωση των συναισθημάτων που κυριαρχούν στην κοινωνία.

Η οργή συγκεντρώνει ποσοστό 49,9%, ο φόβος καταγράφεται σε τέσσερις στους δέκα καταναλωτές, ενώ το 36,6% δηλώνει ότι βιώνει το συναίσθημα της παραίτησης. Μόλις το 28,25% αισθάνεται ελπίδα για το μέλλον.

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Τα ευρήματα αποτυπώνουν την απόσταση ανάμεσα στους θετικούς μακροοικονομικούς δείκτες που επικαλείται η κυβέρνηση και στην καθημερινότητα των πολιτών, οι οποίοι αναγκάζονται να αναθεωρούν ακόμη και τις πλέον βασικές καταναλωτικές τους ανάγκες.

Φόβοι για νέο κύμα ανατιμήσεων από το 2027

Την ίδια ώρα, ο επίμονος πληθωρισμός και ο κίνδυνος νέου κύματος ανατιμήσεων από τις αρχές του 2027 προκαλούν αναταράξεις στις σχέσεις κυβέρνησης και επιχειρηματικού κόσμου.

Στο Μέγαρο Μαξίμου πραγματοποιήθηκε σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό, χωρίς να ακολουθήσουν ανακοινώσεις, παρά τις πληροφορίες για εισηγήσεις περί νέων παρεμβάσεων στην αγορά.

Η επικείμενη λήξη της συμφωνίας για τη μείωση των τιμών στο τέλος του έτους εντείνει την ανησυχία για ανατιμήσεις σε τρόφιμα και βασικά καταναλωτικά αγαθά, με την κυβέρνηση να βρίσκεται αντιμέτωπη με τις πολιτικές συνέπειες της ακρίβειας ενόψει μιας εκλογικής χρονιάς.

Αιχμές από τον ΣΕΒ και τα σούπερ μάρκετ κατά της κυβέρνησης

Ιδιαίτερα αιχμηρός εμφανίστηκε ο πρόεδρος του ΣΕΒ, Σπύρος Θεοδωρόπουλος, υποστηρίζοντας ότι «η κυβέρνηση έχει κάνει τα τελευταία χρόνια όλα τα λάθη που μπορούσε να κάνει για να εξοργίσει τον καταναλωτή».

Κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι καλλιεργεί ένα αφήγημα στοχοποίησης των εμπόρων, των βιομηχάνων και των σούπερ μάρκετ, εμφανίζοντας τον εαυτό της ως προστάτη των καταναλωτών. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας, Γιάννης Μασούτης, αποκάλυψε ότι ο κλάδος είχε ζητήσει από τον υπουργό Ανάπτυξης να μην ανακοινώνονται τα πρόστιμα που επιβάλλονται στις επιχειρήσεις, υποστηρίζοντας ότι αυτά δημιουργούν πρόσθετο κόστος και πληθωριστικές πιέσεις.

Πυρά διατυπώθηκαν και για την ενεργειακή πολιτική, με τους εκπροσώπους της αγοράς να επισημαίνουν τις καθυστερήσεις στις υποδομές αποθήκευσης ενέργειας και το υψηλό ενεργειακό κόστος.

Ενώ, πάντως, κυβέρνηση και επιχειρήσεις επιδίδονται σε αλληλοκατηγορίες για τις ευθύνες της ακρίβειας, τα νοικοκυριά εξακολουθούν να πληρώνουν τον λογαριασμό, περιορίζοντας πλέον όχι μόνο την ποιότητα ζωής τους αλλά και την κάλυψη βασικών αναγκών.