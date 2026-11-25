Μεγάλη συγκέντρωση φορέων της κοινωνίας στο πλαίσιο της καμπάνιας «Έχουμε Φωνή» για την ακρίβεια, τη στεγαστική κρίση και τις ανισότητες.

«Η ανάγκη για κοινή δράση απέναντι στο αυξανόμενο κόστος ζωής, τη στεγαστική κρίση και τις διευρυνόμενες κοινωνικές και οικονομικές ανισότητες φέρνει κοντά κοινωνικούς, επιστημονικούς, επαγγελματικούς, συνδικαλιστικούς και αυτοδιοικητικούς φορείς, στο πλαίσιο της ανοιχτής πρωτοβουλίας "Έχουμε Φωνή", στην οποία συμμετέχει και η ΓΣΕΕ. Μέχρι στιγμής, έχουν δηλώσει συμμετοχή περίπου 350 φορείς, γεγονός που καθιστά την πρωτοβουλία αυτή μια από τις πλατύτερες κοινωνικές συνέργειες στη μεταπολιτευτική ιστορία της χώρας», τονίζει σε ανακοίνωσή της η ΓΣΕΕ.

«Αύριο Πέμπτη 26 Νοεμβρίου 2026, στις 18:00, στο ξενοδοχείο Radisson Blu Park Hotel Athens (Λεωφόρος Αλεξάνδρας 10), οι συμμετέχοντες φορείς συναντιούνται δημόσια με στόχο να αναδείξουν τις πραγματικές διαστάσεις των προβλημάτων που πιέζουν εργαζόμενους, επαγγελματίες και νοικοκυριά και να διαμορφώσουν ένα κοινό πεδίο προβληματισμού, παρέμβασης και διεκδίκησης.

Με κεντρικό σύνθημα "Αρκετά! Έχουμε Φωνή. Βγαίνουμε γιατί δεν βγαίνουμε", η πρωτοβουλία επιχειρεί να δώσει συλλογική έκφραση σε μια κοινωνική πραγματικότητα που δεν μπορεί πλέον να αντιμετωπίζεται ως ατομική υπόθεση: οι μισθοί δεν επαρκούν για να καλύψουν τις βασικές ανάγκες, οι τιμές των αγαθών και των υπηρεσιών επιβαρύνουν διαρκώς τα νοικοκυριά και η εξασφάλιση προσιτής κατοικίας γίνεται ολοένα και δυσκολότερη», συνεχίζει η ανακοίνωση.

«Στη δημόσια συνάντηση θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι των φορέων και άνθρωποι που βιώνουν καθημερινά τις συνέπειες της ακρίβειας. Θα παρουσιαστούν στοιχεία για το κόστος ζωής, τη στεγαστική κρίση και τις ανισότητες, ενώ θα αναδειχθούν οι επιπτώσεις τους στην κοινωνία και την καθημερινότητα των πολιτών. Κεντρικός στόχος είναι η κοινή αυτή φωνή να αποκτήσει συνέχεια και δυναμική μέσα από συλλογικές δράσεις. Στο πλαίσιο αυτό, θα απευθυνθεί ανοιχτό κάλεσμα συμμετοχής στη μεγάλη, ειρηνική κινητοποίηση της 9ης Δεκεμβρίου στην Αθήνα, που αποτελεί την πρώτη μεγάλη δημόσια δράση της πρωτοβουλίας. Η ΓΣΕΕ στηρίζει ενεργά την προσπάθεια αυτή, υπογραμμίζοντας ότι η ακρίβεια, η στεγαστική ανασφάλεια και η διεύρυνση των ανισοτήτων δεν είναι προβλήματα που αφορούν μεμονωμένες ομάδες ή επαγγελματικούς κλάδους. Είναι ζητήματα που αγγίζουν το σύνολο της κοινωνίας και απαιτούν κοινή στάση, συντονισμό και διεκδίκηση. ΑΡΚΕΤΑ! ΕΧΟΥΜΕ ΦΩΝΗ. Βγαίνουμε γιατί δεν "βγαίνουμε"», καταλήγει η ΓΣΕΕ.