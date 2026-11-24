Οι πρώτες πληροφορίες για τη σεισμική δόνηση στην Τουρκία.

Σεισμός σημειώθηκε στην Τουρκία λίγο μετά τις 17:30 της Τρίτης.

Η αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου αρχικά έκανε λόγο για σεισμική δόνηση 4,8 Ρίχτερ, που διορθώθηκε σε 4,4 Ρίχτερ. Ο σεισμός σημειώθηκε στις 17:39, με επίκεντρο 56 χλμ. βόρεια της Σύμης και εστιακό βάθος 10 χιλιόμετρα.

Το Ευρωμεσογειακό σεισμολογικό κέντρο αναφέρει πως πρόκειται για σεισμό 4,5 Ρίχτερ, με επίκεντρο 20 χιλιόμετρα νότια- νοτιοανατολικά της πόλης Μύλασα και 78 χιλιόμετρα νότια- νοτιοανατολικά του Αϊδινίου.

{https://x.com/LastQuake/status/2125253319509582217}

Οι αρμόδιες τουρκικές αρχές αναφέρουν πως η δόνηση ήταν μεγέθους 4,6 Ρίχτερ, με επίκεντρο την πόλη Μύλασα.

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{https://x.com/DepremDairesi/status/2125255228836524392}