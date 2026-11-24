Σεισμός σημειώθηκε στην Τουρκία λίγο μετά τις 17:30 της Τρίτης.
Η αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου αρχικά έκανε λόγο για σεισμική δόνηση 4,8 Ρίχτερ, που διορθώθηκε σε 4,4 Ρίχτερ. Ο σεισμός σημειώθηκε στις 17:39, με επίκεντρο 56 χλμ. βόρεια της Σύμης και εστιακό βάθος 10 χιλιόμετρα.
Το Ευρωμεσογειακό σεισμολογικό κέντρο αναφέρει πως πρόκειται για σεισμό 4,5 Ρίχτερ, με επίκεντρο 20 χιλιόμετρα νότια- νοτιοανατολικά της πόλης Μύλασα και 78 χιλιόμετρα νότια- νοτιοανατολικά του Αϊδινίου.
{https://x.com/LastQuake/status/2125253319509582217}
Οι αρμόδιες τουρκικές αρχές αναφέρουν πως η δόνηση ήταν μεγέθους 4,6 Ρίχτερ, με επίκεντρο την πόλη Μύλασα.
{https://x.com/DepremDairesi/status/2125255228836524392}