Ο Φρίντριχ Μερτς καθολικός ο ίδιος, είχε παραστεί στην ορκωμοσία του πάπα Λέοντα τον Μάιο του 2025 αλλά δεν τον έχει συναντήσει ιδιωτικά.

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς θα ταξιδέψει στη Ρώμη τη Δευτέρα όπου θα συναντηθεί με τον πάπα Λέοντα και την Ιταλίδα πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι

Η επίσκεψη στο Βατικανό, η πρώτη ιδιωτική ακρόαση με τον πάπα, θα επικεντρωθεί στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια, την τεχνητή νοημοσύνη και τις απόπειρες για ειρήνη στην Ουκρανία, σύμφωνα με δύο αξιωματούχους που επικαλείται το Politico.

Ο Μερτς σχεδιάζει επίσης να συναντηθεί με τον Καρδινάλιο υπουργό Εξωτερικών του Βατικανού, Πιέτρο Παρολίν, τον κορυφαίο διπλωμάτη του Βατικανού ο οποίος τον περασμένο Σεπτέμβριο από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ έκανε έκκληση για άμεση κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία και βήματα για τη διπλωματία.

Ωστόσο, Γερμανός κυβερνητικός εκπρόσωπος αρνήθηκε να σχολιάσει την είδηση της επίσκεψης και αρκέστηκε να πει πως τα ταξίδια του καγκελάριου ανακοινώνονται την Παρασκευή.

Ο Φρίντριχ Μερτς καθολικός ο ίδιος, είχε παραστεί στην ορκωμοσία του πάπα Λέοντα τον Μάιο του 2025 αλλά δεν έχει συναντήσει τον πάπα ιδιωτικά. Ο Γερμανός ΥΠΕΞ συνάντησε τον Καρδινάλιο Παρολίν στο Βατικανό στις αρχές Οκτώβρη και η ατζέντα περιελάμβανε ζητήματα γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη, τον πόλεμο στην Ουκρανία και τις εξαγωγές σιτηρών στη Μαύρη Θάλασσα.

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Οι ειρηνευτικές προσπάθειες του πάπα Λέοντα για την Ουκρανία

Το Βατικανό έχει λειτουργήσει ως διαμεσολαβητής ανάμεσα σε Κίεβο και Μόσχα για την επιστροφή παιδιών από την Ουκρανία, που είχαν απελαθεί στη Ρωσία, ενώ και ο ίδιος ο πάπας έχει προσφερθεί επανειλημμένα να φιλοξενήσει άμεσες συνομιλίες μεταξύ Κιέβου και Μόσχας, με τη δεύτερη να αρνείται.

Τον περασμένο Σεπτέμβριο, κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στη Γαλλία, ο πάπας Λέων κάλεσε τους Ευρωπαίους ηγέτες να προετοιμαστούν για παραχωρήσεις για το τέλος του πολέμου.

Ο πάπας Λέων έχει επίσης μιλήσει επανειλημμένα για τις προκλήσεις της Τεχνητής νοημοσύνης. Το «Magnifica humanitas» η πρώτη του εγκύκλιος, που μιλά για την προστασία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας στην εποχή του ΑΙ, ήταν στην καλοκαιρινή λίστα με τα βιβλία που διάβασε ο Μερτς.

Ο Μερτς αναμένεται να συναντηθεί και με την Ιταλίδα πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι με την οποία θα μιλήσουν για τον προϋπολογισμό της ΕΕ και τις ειρηνευτικές συνομιλίες για την Ουκρανία, σύμφωνα με τους αξιωματούχους που επικαλείται το Politico.

Η Μελόνι έχει διασφαλίσει για την Ιταλία μία θέση στο τραπέζι των μελλοντικών συνομιλιών ως μέρος της ομάδας «E5] των Ευρωπαίων δίπλα στη Γερμανία, τη Γαλλία, τη Βρετανία και την Πολωνία.

Με πληροφορίες του Politico