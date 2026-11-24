Μετά την απολογία του, ο 44χρονος αφέθηκε ελεύθερος με τον περιοριστικό όρο της εμφάνισης στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής του.

Ελεύθερος με έναν περιοριστικό όρο αφέθηκε ο 44χρονος που συνελήφθη για διακίνηση πλαστών έργων τέχνης, ύψους 1,7 εκ. ευρώ. Στην απολογία του ο κατηγορούμενος υποστήριξε πως έκανε εξυπηρέτηση στον 49χρονο αρχιμανδρίτη που αναζητείται ήδη από τις ελληνικές αρχές

Αρνήθηκε πως γνώριζε την πλαστότητα των έργων στην απολογία του ο 44χρονος ο οποίος κατηγορείται για διακίνηση πλαστών έργων τέχνης ύψους 1,7 εκατομμυρίου ευρώ. Στην απολογία του ο κατηγορούμενος φέρεται να ισχυρίστηκε ότι ενεργούσε για λογαριασμό του 49χρονου αρχιμανδρίτη που ο αναζητείται από τις ελληνικές αρχές τον οποίο θέλησε να εξυπηρετήσει. «Λειτουργούσα στο πλαίσιο εξυπηρέτησης σε έναν οικογενειακό φίλο, στον αρχιμανδρίτη, ο οποίος είχε αγοράσει τα έργα μέσω τρίτου προσώπου», φέρεται να ισχυρίστηκε.

Ο 44χρονος συνελήφθη στους Αμπελόκηπους μετά από καταγγελία ότι σε ηλεκτρονική πλατφόρμα είχαν αναρτηθεί προς πώληση δύο πίνακες αποδιδόμενοι στον ζωγράφο Γιώργο Μπουζιάνη, οι οποίοι φέρονταν να είναι πλαστοί και να συνοδεύονταν από ψευδή πιστοποιητικά γνησιότητας.

Στον κατηγορούμενο έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για εγκληματική οργάνωση, διακίνηση πλαστών έργων τέχνης αξίας 1,7 εκατομμυρίων ευρώ, διακεκριμένη απάτη και για παράβαση της νομοθεσίας περί πνευματικής ιδιοκτησίας

Μετά την απολογία του, ο 44χρονος αφέθηκε ελεύθερος με τον περιοριστικό όρο της εμφάνισης στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής του.

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