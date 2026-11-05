Οι εμπλεκόμενοι μηχανικοί αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται ενώ δύο από αυτούς έχουν συγγένεια πρώτου βαθμού με κατηγορούμενους υπηρεσιακούς παράγοντες της Πολεοδομίας Κατερίνης.

Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν μετά τις απολογίες τους οι έξι ιδιώτες μηχανικοί, για το φερόμενο κύκλωμα με τα «γρηγορόσημα» στην Πολεοδομία Κατερίνης.

Στους μηχανικούς κατά περίπτωση επιβλήθηκε και εγγύηση 10.000 ή 20.000 ευρώ.

Την Παρασκευή αναμένεται να συνεχίσει η διαδικασία με τις απολογίες τεσσάρων υπαλλήλων της Πολεοδομίας, ανάμεσά τους ο διευθυντής κι ένας προϊστάμενος τμήματος, όπως επίσης ένας ακόμα, ο έβδομος, ιδιώτης - μηχανικός. Συνολικά συνελήφθησαν 11 άτομα ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 64 πρόσωπα.

Τι υποστήριξαν στις απολογίες τους

Οι εμπλεκόμενοι μηχανικοί αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται. Δύο από αυτούς έχουν συγγένεια πρώτου βαθμού με κατηγορούμενους υπηρεσιακούς παράγοντες της Πολεοδομίας.

Η δικογραφία περιγράφει παράνομες οικονομικές συναλλαγές για την έκδοση οικοδομικών αδειών και την ταχύτερη διεκπεραίωση πολεοδομικών υποθέσεων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας, έχουν καταγραφεί 151 περιπτώσεις φερόμενων αξιόποινων πράξεων, ενώ τα παράνομα χρηματικά και υλικά ανταλλάγματα που ζητήθηκαν ή εισπράχθηκαν εκτιμώνται σε 138.000 ευρώ.

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Οι επίμαχες συνομιλίες

Χαρακτηριστικό της εξουσίας και της αυξημένης επιρροής του Διευθυντή Κ. και των σχέσεων που διατηρούσε με πρόσωπα, τα οποία δραστηριοποιούνταν στο χώρο των πολεοδομικών και τεχνικών μελετών ανά την Ελλάδα είναι και ο κάτωθι διάλογος με ιδιώτη μηχανικό, η οποία εντός του γραφείου στην Υ.ΔΟΜ. Κατερίνης, τον αποκαλεί χαρακτηριστικά: «ο Διευθυντής όλων των πολεοδομιών όλου του κόσμου».

Ιδιώτης μηχανικός: Κύριε Σ. μπαίνουμε;

Διευθυντής Κ.: Ναι, ναι. Είδα έστειλες κάτι Α..

Ιδιώτης μηχανικός: Κύριε Σ. για εσάς ακούω τα καλύτερα λόγια αυτή την στιγμή.

Διευθυντής Κ.: Ναι;

Ιδιώτης μηχανικός:Ο Διευθυντής όλων των πολεοδομιών όλου του κόσμου.

Σε άλλη χαρακτηριστική περίπτωση φαίνεται πως ο Διευθυντής Κ. έκανε «μαγικά», καταστώντας δυνατές ηλεκτρονικές υπαγωγές και τακτοποιήσης αυθαιρέτων... ενάντι φυσικά παχυλού αντιτίμου.

Πελάτης: Μπορείτε να κάνετε τα μαγικά σας τηλεφωνήματα για μία κατηγορία 5;

Διευθυντής Κ.: Ε, για να δω τι υπάρχει, τι κυκλοφορεί.

Πελάτης: Τελική τιμή, ναι;

Διευθυντής Κ.: Υπάρχει ένα αλλά είναι 5 (5.000 ευρώ)

Πελάτης: Τάληρο ε; Φτάσαμε στο τάληρο.

Διευθυντής Κ.: Ναι, ναι, ναι, μέχρι και ο Διονυσάκης μου είχε πει και πήγαινε 6 - 7 , ναι, ναι.

Σε άλλη χαρακτηριστική περίπτωση η Υπάλληλος Τμήματος, επωφελούμενη της ιδιότητας της και στο πλαίσιο της οργάνωσης για την διαρκή εγκληματική τους δράση, έλαβε το χρηματικό ποσό των 9.000 ευρώ, ως κεκαλυμμένο αθέμιτο ωφέλημα στο πλαίσιο του προσεταιρισμού της από ιδιώτη αρχιτέκτονα προκειμένου να προβούν από κοινού σε δηλώσεις ένταξης στο Ν.4495/2017, αυθαιρέτων κατασκευών στην Κέρκυρα.

Υπάλληλος Τμήματος: Τον είπαμε δεκαοχτώ χιλιάρικα.

Προϊστ. Τμήματος: Καλά είναι. Ποια, πόσα είναι τα έξοδα, τι τακτοποίηση είναι παλιά αυτά;

Υπάλληλος Τμήματος: Προ του '75), εκτός από ένα...

Προϊστ. Τμήματος: Αα, το πλήρωσαν αυτοί, και σας έδωσε 18.000 να τα μοιραστείτε οι δυο σας;

Υπάλληλος Τμήματος: Βάλε έξοδα, τα πήγαινε-έλα

Προϊστ. Τμήματος: Εγώ απ’ το Σ. πάντοτε ήμουνα πολύ ευχαριστημένος δηλαδή, και καλοπληρωτής και ποτέ δε ρίχνει κάτω... θα πληρωθεί δεν κάνει τίποτα άλλο, άρα αυτό που σε είπε είναι καλά ενημερωμένος, τα μελέτησε καλά αυτός.

Υπάλληλος Τμήματος: Εκτός ότι έχει δουλέψει στην Κέρκυρα τον έχω εμπιστοσύνη, γιατί έχει κάνει και άλλες δουλειές

Προϊστ. Τμήματος: Εμένα πολλές φορές ο Σ. με πλήρωσε και ο ίδιος αυτός από την τσέπη του, για να.., γιατί δεν είχε κάνει καλή συμφωνία και αναγκάστηκε να βάλει από την τσέπη του...

Στις περιπτώσεις που οι πελάτες ήθελαν να πληρώσουν μέσω τραπέζης, τότε τα μέλη του κυκλώματος πρόβαλλαν σαν δικαιολογία την περαιτέρω οικονομική τους επιβάρυνση με το αντίστοιχο ποσό του Φ.Π.Α., ώστε να δυσανασχετήσουν οι πελάτες με τα υπέρογκα ποσά και να ενδώσουν στα «μαύρα».

Πελάτης: Μχμ. Θέλεις να κάνω iris τι θες;

Υπάλληλος Τμήματος: Επ. Βασικά θα ήθελα λίγο από κοντά, να σου δείξω λίγο και κάτι. Που, που είσαι στο χωριό είσαι;

Πελάτης: Ναι στο σπίτι είμαι μόλις ήρθα αλλά δεν έχω μετρητά πάνω μου αυτή τη στιγμή που με πήρες.

Υπάλληλος Τμήματος: Εντάξει οκ ρε παιδί μου, όταν θα έχεις.

Πελάτης: Θέλεις λίγο πιο μετά να βρεθούμε, θες τι θες. Πες μου εσύ. Θες να στα κάνω iris ότι θες δεν έχω θέμα εγώ.

Υπάλληλος Τμήματος: Ε, αν γίνει τραπεζικά είναι συν ΦΠΑ, εσύ ότι θες.

Η κόρη του διευθυντή

Σημαντικό ρόλο στην εγκληματική οργάνωση φέρεται να έχει και η κόρη του διευθυντή, η οποία εκμεταλλευόμενη τη θέση της φέρεται να ενεργεί σύμφωνα με τις οδηγίες και κατευθύνσεις του πατέρα της Διευθυντή Κ. τόσο κατά τη διαχείριση των υποθέσεων όσο και κατά τις δια ζώσης συναντήσεις ή τηλεφωνικές επικοινωνίες της με πελάτες.

Κόρη Διευθυντή: Για… για ποιο πράγμα;

Πελάτης: Δεν ξέρω. Τι άλλο τώρα πρέπει να κάνω;

Κόρη Διευθυντή Κ.Ε.: Ε γι’ αυτό που τελειώσαμε είμαστε εντάξει, οπότε το κόστος, μου είπε κιόλας ο μπαμπάς…

Πελάτης: Ναι.

Κόρη Διευθυντή: … που σας είχε πει γύρω στα 2.700 που θα βγει θα το αφήσουμε όλο ε… στα …στα 2.000.

Πελάτης: Ε…αυτό τι είναι; Τι κόστος είναι για ποιο πράγμα;

Κόρη Διευθυντή: Είναι για τη τακτοποίηση των αυθαιρεσιών η αμοιβή.

Πελάτης: Δύο… η αμοιβή του μπαμπά; Αυτό εννοείς;

Κόρη Διευθυντή: Ναι και είπε να τ’ αφήσουμε στα δύο (2.000)

Από τη μέχρι στιγμής έρευνα έχουν προκύψει 151 περιπτώσεις φερόμενων αξιόποινων πράξεων, στο πλαίσιο των οποίων ζητήθηκαν ή ελήφθησαν αθέμιτα χρηματικά και υλικά ωφελήματα συνολικής αξίας 137.932,58 ευρώ, εκ των οποίων τα 4.760,58 ευρώ αντιστοιχούν σε υλικά αγαθά, όπως ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα και έπιπλα. Για να ξεπλύνουν όλα αυτά τα μαύρα χρήματα, ορισμένα μέλη, της εγκληματικής οργάνωσης χρησιμοποιούν μετρητά κατά τις οικονομικές συναλλαγές τους, ώστε να αποκρύψουν την προέλευση των χρημάτων. Ενώ σε άλλες περιπτώσεις νομιμοποιούν τα αθέμιτα ωφελήματα είτε μέσω της απόκτησης ακίνητης περιουσίας είτε τοποθετώντας αυτά στο χρηματοπιστωτικό σύστημα με σκοπό να προσδωθεί νομιμοφάνεια σε αυτά, τα οποία στη συνέχεια διακινούν τόσο διατραπεζικά όσο και μέσω διαφόρων εταιρειών τυχερών παιγνίων και στοιχηματισμού.