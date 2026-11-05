Οι τυχεροί της πρώτης κατηγορίας του Τζόκερ θα μοιραστούν 1 εκατ. ευρώ.

Η δεύτερη κλήρωση του Τζόκερ της τρέχουσας εβδομάδας πραγματοποιείται σήμερα (5/11), με χρηματικό έπαθλο ένα εκατομμύριο ευρώ στην πρώτη κατηγορία.

Επιπλέον, όσοι κάνουν πέντε σωστές προβλέψεις θα κερδίσουν από 100.000 ευρώ, όπως σε κάθε κλήρωση. Η κατάθεση δελτίων γίνεται έως τις 21:30 και η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 22:00. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρακολουθήσουν την κλήρωση στο κανάλι της Allwyn στο YouTube.

Η φορολογία στα παιχνίδια της Allwyn

Τα κέρδη που προκύπτουν στα παιχνίδια αριθμών της Allwyn φορολογούνται ως εξής (μετά την αφαίρεση του ποσού που κατέβαλε ο παίκτης για τη συμμετοχή του: